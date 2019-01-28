Murzioğlu: "Büyük bir OSB oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Samsun'da büyük bir organize sanayi bölgesi (OSB) oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Samsun TSO yeni yılın ilk meclis toplantısı, TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Davut Altan Meclis Toplantı Salonundaki toplantıda Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, üyelere faaliyetler hakkında bilgi verdi. Mecliste ayrıca Samsun TSO'nun 2018 yılı çalışma faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi.

"İşverene asgari ücret desteği yeniden başlatıldı ve miktarı artırıldı"

Meclisin açılış konuşmasını yapan Murzioğlu, oda üyelerinden gelen talepler doğrultusunda ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği vasıtasıyla ekonomiye ve işletmelere güç kazandıracak pek çok faaliyetin uygulamaya alınmasını sağladıklarını ve pek çoğunun da takipçisi olduğunu söyledi. Gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi veren Murzioğlu, "Kısa çalışma ödeneği, girişimlerimiz sonucu mevzuat değişti ve işler hale geldi. 3+3 ay süreli olan kısa çalışma ödeneği için işveren İŞKUR'a müracaat etmesi gerekmektedir. SGK prim borçları hakkında primleriniz zamanında ödeyen mükelleflere 60 ay vade sağlandı. İşverene asgari ücret desteği yeniden başlatıldı ve miktarı artırıldı.1 Ocak'tan itibaren aylık 150 lira olarak 12 ay verilecek. Tasfiye ve devir sözleşmeleri için kamuyla iş yapanlar için, kanun tasarısı TBMM'de halen beklemekte. Ticari alacak sigortasında 1 Ocak tarihi itibariyle devlet destekli ticari alacak sigortası uygulaması başladı. KDV ve ÖTV indirimi yapıldı. İç piyasaya destek olmak amacı ile 2018 yılında başlatılan 4 sektörde (beyaz eşya, konut, otomobil, mobilya) başlatılan vergi indirimi 2019'un ilk 3 ayı için yeniden uzatıldı. Kredi yapılandırması konusunda KOBİ kredileri de dahil edildi ve şu ana kadar 118 milyar liralık kredi yapılandırıldı. Ayrıca tarımsal krediler de dahil edildi. Talep ettik, takip ettik ve yasalaştırdık. KOBİ değer kredisinde mikro ve küçük ölçekli üyelerimiz için aylık yüzde 1,54 faizle 6 ay ödemesiz, 36 ay taksitle ve yüzde 80 Kredi Garanti Fonu teminatıyla kredi verilmesi uygulamasını çıkarttık. Konut kredi faizlerinde taleplerimiz ve girişimlerimiz sonucu Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve İş Bankası yüzde 0,98 ile kampanya başlattı” diye konuştu.

"Büyük bir organize sanayi alanını oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz"

TOBB'un ara sıra yaptığı Türkiye Ekonomik Şurası'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde 7 bakan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın katılımıyla geçen hafta gerçekleştirdiklerini aktaran Murzioğlu, "Burada Cumhurbaşkanımız illerin ne kadar istihdam yapacağını konusunu bizlere söyledi. Ben de, bizim bin dönümlük tersane alanımız var atıl durumda. Buranın endüstri alanına çevrilmesi söz konusu. Orada TİGEM arazisi içerisinde 2 bin 400 dönümlük te tarım dışı bir arazi var. Buranın birleştirilerek organize sanayi yapılmasını Cumhurbaşkanımıza söyledim. Cumhurbaşkanımız da 'bizim olan arazilerimizi verelim' dedi. Biz tarım arazisi istemiyoruz. Tarım arazisi olmayan yeri istiyoruz. Endüstri bölgesi değil. Organize sanayi bölgesi istiyoruz. Eğer bu olursa istihdamı 2 katına çıkaracağımızı söyledim. Biz Samsun'da büyük bir organize sanayi alanını oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Murzioğlu üyelere teşekkür etti"

Murzioğlu'nun konuşmasının ardından Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, 2018 yılı gelir gider bütçesi hakkında sunum yaptı. Sunumun ardından gündem maddeleri arasında yer alan yönetim kurulunun ibrası oylandı. Samsun TSO Yönetim Kurulunun 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri çalışma faaliyetleri meclis üyelerinin oy birliğiyle ibra edildi. Oylamanın ardından Murzioğlu meclis üyelerine teşekkür etti.