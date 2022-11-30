Murzioğlu: “Çok güçlü bir enerjiye sahibiz”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) yeni meclisi ilk toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Şehrimizin kalkınmasına hizmet edecek yeni işler için çok güçlü bir enerjiye sahibiz. Şehrimizin kalkınması için, sürdürülebilir bir ihracat grafiği için, marka şehir olabilmek için bu dönemde de var gücümüzle çalışacağız” dedi.

3 Kasım'da yapılan seçimde oluşan Samsun TSO Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi. M. Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu'nda yapılan toplantının açılışını ise meclisin en yaşlı üyesi Hamdi Güler gerçekleştirdi. Hayırlı, uğurlu olması temennisiyle meclis üyelerine iyi çalışmalar dileyen Güler, daha sonra ise toplantıyı yönetmek üzere divana Samsun TSO'nun yeniden seçilen Meclis Başkanı Haluk Akyüz'ü davet etti.

Akyüz: “Ortak paydamız Samsun”

Meclis toplantısı, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Meclis Başkanı Haluk Akyüz, meclis üyelerine sırayla mazbatalarını teslim etti. Meclis toplantısını geçen günlerde vefat eden Samsun TSO'nun eski Meclis Başkanı Fahrettin Ulusoy'u anarak başlatan Haluk Akyüz, “Bu dönem 40 meslek grubundan toplam 95 meclis üyemizle bu çatı altında hep birlikte çalışacağız. Aramızda 27 yeni arkadaşımız var. İyi bir uyum ve dinamizm yakalayarak başarılı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Bizler bugün burada 11 bin 500 üyenin temsilcisi olarak bulunuyoruz. Hepimizin ortak paydası Samsun. Temsil ettiğimiz her bir üyemizin sorumluluğunu hakkıyla taşımanın tek yolu birlik ve beraberlikten taviz vermemektir. Zira, birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bu bağlamda birlik ve beraberliğimizi daha güçlü kılmak için gerek meslek grupları halinde gerekse genel katılımlı olarak çalışmalarımızı istişare etmek, farkındalık oluşturmak adına pek çok faaliyet ve organizasyon düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Murzioğlu: “Seçim sürecimizi iyi bir katılımla tamamladık”

Yapılan seçimlerde 4'üncü kez yönetim kurulu başkanı seçilerek güven tazeleyen Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da söz alarak yeni meclise seslendi. 2022-2026 çalışma döneminin iş dünyası için hayırlı, uğurlu olması temennisiyle sözlerine başlayan Başkan Murzioğlu, “121 yıllık tarihe sahip odamızın bugüne gelmesinde binlerce kişinin emeği var. Odamızın tarihine, itibarına yakışır bir hassasiyetle yürüttüğümüz seçim sürecimizi iyi bir katılımla tamamladık. Demokratik bir ortamda tamamladığımız odamız organ yenileme seçimleri sonucu oluşan komitelerimiz, meclisimiz ve yönetim kurulumuz ile birlikte Samsun'un kalkınması adına birlikte gayret etmek üzere büyük bir sorumluluk almış bulunuyoruz. Hepiniz kendi sektörleriniz içinden ilgili komite üyelerimizin sizlere duyduğu güven çerçevesinde seçilerek geldiniz. Camiamızı temsil eden böylesi saygın bir kuruluşun meclis üyesi olarak oda tarihinde yer almak çok kıymetli. Hepinizi en samimi duygularımla bir kez daha tebrik ediyorum. Bu çok önemli bir görev. Bu bağlamda bize gösterilen güven de çok büyük. Hep birlikte bu güvene layık olmaya çalışacağız. Bu vesileyle gösterdikleri teveccüh için tüm üyelerimize teşekkürü borç biliyorum” diye konuştu.

“Çok güçlü bir enerjiye sahibiz”

Konuşmasında güç birliğine dikkati çeken Murzioğlu, “Odamızın yönetimine geldiğimiz günden bu yana, Karadeniz bölgesindeki lider ve öncü rolümüzü muhafaza etmek ve odamızı Karadeniz havzasında etkin bir uluslararası aktör haline getirmek vizyonuyla hareket ediyor, üyelerimizin ve bölgesinin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar üreterek, ekonomik ve sosyal bakımdan bölgesel ve ulusal kalkınmaya destek sağlamak misyonuyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Samsunumuzun iş dünyasının en büyük çatı kuruluşu olan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üye odaklı hizmet anlayışıyla kanunla verilen görevlerimizin yanı sıra, üyelerimizin rekabet edebilirliklerine güç katmak ve kapasitelerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla projeler yürütüyor, üyelerimizin ticari hak ve menfaatlerini korumak adına girişimlerde bulunuyoruz. Kentimizin kalkınması bağlamında bugüne ortaya koyduğumuz tüm çalışmalar bu anlayışın ürünüdür. Bu dönem aramızda 27 yeni meclis üyemiz var. Biz son on üç yılda şehrimizin kalkınmasına hizmet eden çok kıymetli işlere imza attık. Her geçen gün çıtayı çok daha yüksek bir noktaya taşıdık. Evet, çıta çok yüksek ama bizim bu şehre olan tutkumuz da bir o kadar kuvvetli. Dolayısıyla şehrimizin kalkınmasına hizmet edecek yeni işler için çok güçlü bir enerjiye sahibiz. Şehrimizin kalkınması için, sürdürülebilir bir ihracat grafiği için, marka şehir olabilmek için bu dönemde de var gücümüzle çalışacağız. Meclis Başkanımızın da dediği gibi birlikte rahmet var. El birliği, güç birliği yapmak durumundayız. 40 meslek komitemiz var. Her birinden sektörlerinin gelişimine ilişkin beklenti içinde olmalarını, çalışmalar yapmalarını istiyoruz. 95 meclis üyemiz var. Bu kürsüyü demokratik bir şekilde kullanmalarını icraata destek olmalarını, yön vermelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

İhtisas komisyonları kuruluyor

Yeni çalışma döneminde ihtisas komisyonları oluşturacaklarını belirten Murzioğlu şunları söyledi:

“Oluşturacağımız komisyonların yapacağı çalışmalar çerçevesinde faaliyetlerimizi yöneteceğiz. Böylece daha etkin bir metodoloji izleyerek proje üretmeyi, daha verimli faaliyetler gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Sizlerin aktif katılımıyla şehrimiz ekonomisi için güzel işlere imza atacağız. Oda olarak en stratejik gördüğümüz alanlardan biri her platformda defeatle dile getirdiğim ihracat konusu. Bunun için Dış Ticaret Komisyonu oluşturuyoruz. Yeşil mutabakat, sürdürülebilir gelişme, yeşil ekonomi. Bunlar artık herkes için kritik konular; gelecek için dönüşmek zorundayız. Çevre ve İklim Değişikliği Komisyonu'nu oluşturuyoruz. Bugün yaptıklarımız aslında geleceği şekillendiriyor. İnovasyon ve Endüstri 4.0 Komisyonu'nu kuruyoruz. Pandemide temiz gıdanın, sürdürülebilirliğin önemi bir kez daha çok ciddi bir şekilde idrak ettik. Tarım ve Hayvancılık Sanayi Komisyonu'nu oluşturuyoruz. Çok dinamik bir alan, şehirler her geçen gün yenilenmeye, revize edilmeye muktedirler. İnşaat bu bağlamda doğrudan alakalı ve 250 yan sektörü ilgilendiren lokomotif bir alan. Şehircilik ve İnşaat Komisyonu'nu oluşturuyoruz. Gelişime çok açık, tüm sektörler içerisinde en yüksek istihdam sağlayan bir alan turizm ve hizmetler sektörü. Şehrimiz bu anlamda çok büyük bir potansiyele sahip. Turizm ve Hizmet Sektörü Komisyonu'nu kuruyoruz. Biz yönetim kurulu olarak elimizi taşın altına koyduk. Sizlerin de gönüllülük esasıyla katkı vereceğinize yürekten inanıyoruz. Bizim, hepimizin; her daim ve öncelikli hedefi Samsun ekonomisine katkı vermek olacaktır. Hep birlikte verimli bir çalışma dönemi geçireceğimize olan inancım tamdır.”

Komisyonların kurulması tekliğinin de kabul edildiği meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması ve gündem dışı konuşmalarının ardından sona erdi.