Murzioğlu: “Faiz indirimi tüm bankalara yansımalı”

Samsun TSO Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı için oluşturulan gündem ve gündemde yer alan maddeler oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yürüttükleri çalışmalar ve gündeme ilişkin meclis üyelerine bilgilendirmelerde bulundu. Murzioğlu, eylül ayı içerisinde pek çok çalışma yürüttüklerini ifade ederek, “Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ve beraberindeki büyükelçilik yetkilileri bir takım ziyaretler gerçekleştirmek üzere Samsun'a geldiler. Biz de Japonya başta olmak üzere uzak doğu pazarına iş yapan üyelerin katılımıyla bir çalışma toplantısına ev sahipliği yaptık. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Sayın Mehmet Sabri Kılıç ve beraberinde Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver ile birlikte odamızı ziyaret etti. İçişleri Bakanlığının Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz odamıza veda ziyaretinde bulundu. Iraklı iş adamlarından oluşan bir heyet odamızı ziyaret ederek, özellikle sağlık sektörü alanındaki iş birliği fırsatları üzerinde kendileriyle istişarelerde bulunduk. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Çalışmaları kapsamında bir seminer organizasyonu gerçekleştirdik. Odamız tarafından Türkiye -AB İş Dünyası Hibe Programı kapsamında yürütülmekte olan ‘Türkiye- AB İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında ikinci etabını gerçekleştirdiğimiz Dış Ticaret Eğitim Programı'nı tamamladık. Böylece 54 gencimize dış ticaret ve AB müktesebatı konularında yetkinlik kazandırmış olduk” ifadelerini kullandı.

“Ötelenen yatırımlar yeniden uygulamaya alınsın”

Aynı çalışma kapsamında Çekya Prag'a 20 kişilik bir heyetle ziyarette bulunarak, Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, Prag Ticaret Müşaviri Abdullah Acar'a nezaket ziyaretleri yaptıklarını hatırlatan Salih Zeki Murzioğlu, “Projenin önemli amaçlarından biri olan Çekya ile iş birliğinin güçlendirmesi amacına istinaden, proje ortağımız olan Çek Ticaret Odası'na iş birliği toplantısı gerçekleştirdik. Çek-Türk Müşterek Ticaret Odasıyla yapmış olduğumuz toplantıda ise iki oda arasında işbirliği imkânları üzerine istişarelerde bulunduk. Ziyaretimiz vesilesiyle Prag'da düzenlenen For Arch İnşaat ve Mimarlık Fuarına katılarak ikili iş görüşmelerine iştirak ettik” diye konuştu.

Başkan Murzioğlu, geçen günlerde Merkez Bankasının uyguladığı faiz indirimi kararına da değinerek, “Faiz indiriminin tüm bankalara yansımasını arzu ediyoruz. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun bu konuda yapmış olduğu açıklamaya tümüyle katılıyoruz. Temennimiz, faiz oranları sebebiyle ötelenen yatırımların yeniden uygulamaya alınmasıdır” açıklamasını yaptı.

Murzioğlu, her yıl oda olarak geleneksel katıldıkları Yörex Yöresel Ürünler Fuarı'nın 23-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşeceğini, meclisin bu yıl da bu etkinliğe katılım göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.