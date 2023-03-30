Murzioğlu: “Gün birlik olma günü”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketinin etkilediği coğrafyanın tarihiyle, kültürüyle, tarımıyla, sanayisiyle çok önemli değer oluşturan bir bölge olduğunu belirterek, “Dayanışmanın gücüyle yaraları hep birlikte saracağız. Gün birlik olma günü. Yapacak daha çok işimiz var” dedi.

Samsun TSO Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında oda binasında gerçekleştirdi. Toplantıda söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri faaliyetler hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Konuşmasında, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli ardı ardına meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen asrın deprem felaketinde TOBB nezdinde yürütülen çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulundu.

“Aklımız fikrimiz orada”

Deprem felaketinin yaşandığı bölgenin önemine değinen Murzioğlu, “Bizler 6 Şubat Pazartesi sabahı çok büyük bir afete uyandık. Haberi aldığımız ilk andan itibaren, bizi biz yapan en kıymetli duyguya sığındık, dayanışma adına elimizden ne geliyorsa ortaya koyduk. Şüphesiz maneviyatımızın en yüksek seviyede olduğu bu ayda da aklımız, fikrimiz elimizdeki paylaşma niyetimiz en çok bu bölgedeki insanımızla. 11 il, yaklaşık 100 bin kilometre alan. 13,5 milyon insanın yaşadığı bu bölge kadim medeniyetlerin izinde binlerce yıllık tarihe, bilgiye sahip. Tarihiyle, kültürüyle, tarımıyla, sanayisiyle çok önemli değer oluşturan bir bölge. Kahramanmaraş, ülkemizin en büyük iplik ve kumaş üreticilerinin yer aldığı ilimiz. İnsanlığın ilk yerleşim yerlerinden biri olan Hatay ülkemiz yaş sebze meyve ihracatının yüzde 21,7'sinin gerçekleştiği şehrimiz. Adıyaman tekstil özellikle giyim sanayiinde önemli bir konumda. Uluslararası coğrafi işaretli ürün olan Malatya kayısının yetiştiği Malatya tek başına dünya yaş kayısı üretiminde yüzde 11, dünya kuru kayısı üretiminde ise yaklaşık yüzde 70'lik bir paya sahip. Bölgenin hayvancılık konusundaki kıymeti malumunuz. Ülkemizin toplam ihracatının yüzde 10'unu bu bölge teşkil ediyor. Kültürel varlıkları sahip olduğu tarihi atmosferi ve şüphesiz mutfağıyla turizmde de önemli katma değer üreten bir bölge. Sahip olunan tüm bu argümanlar bağlamında buradaki üretimin devamlılığını düşünerek sürece katkı vermeliyiz. Bu anlatımımı lütfen sadece ekonomiyle ilişkilendirerek düşünmeyin. İnsanlık tarihinden itibaren burada nesiller boyu aktarılan bir bilgi var. Bunun aktarımın devamlılığını sağlamak gelecek nesiller adına sorumluluğumuz. Çünkü ülkemizi her şeye rağmen güçlü kılan nüanslar bu bilginin içinde. Dolayısıyla bu bölgenin, en çok bu bölge insanına ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

“Dayanışmanın gücüyle yaraları hep birlikte saracağız”

“Gün birlik olma günü” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Murzioğlu, “Anadolu'da bir deyiş var. Kaybı olana, ‘başın sağalsın' deriz. Buradaki mana; ‘yaran iyileşsin' demek. Bu topraklar ve bu bölge insanı birlikte sağalacak, iyileşecek. Çünkü bu iyileşme birlikte mümkün ve kalıcı. Bizler de elimizden gelen desteği vereceğiz. Bizim önceliğimiz sanayinin, ticaretin ve istihdamın yeniden canlandırılarak ayağa kaldırılması olmalıdır. Çatı kuruluşumuz TOBB, bu bağlamda birtakım girişimlerde bulundu. E-ticaret platformlarından deprem bölgesindeki firmalardan tüketiciye ulaştırabileceği ürünler için komisyon almamasını ve bölgede internet üzerinden yapılacak satışların, kargo masraflarının düşürülmesine yönelik kargo şirketleri nezdinde önemli adımlar atıldı. Bizler de nihai tüketimde bu tercihlerimizi bu firmalara yönelterek pozitif ayrımcılık yapacağız. İkinci olarak ‘tobbdeprem.globalpiyasa.com' sayfası uygulamaya geçirildi. Bu uygulamayla işletmelerimizi hammadde ve ara malı ihtiyaçlarını TOBB Sanayi Veritabanı aracılığı ile deprem bölgesinden karşılamaya davet ediyoruz. Bir diğer husus ulusal çapta faaliyet gösteren gıda perakendecilerinin tarım ve gıda ürünleri ile hammadde alımlarını deprem bölgesindeki üreticilerden yapmasını teşvik etmek adına girişimlerde bulunuyoruz. Dördüncü olarak istihdamın ve ekonomik aktivitenin yeniden canlandırılması, hasar gören üretim tesislerinin tekrar faaliyete başlayabilmesi için TOBB liderliğinde oda ve borsalar vasıtasıyla teknik destek seferberliğinin planlama çalışmaları başlatıldı. Son olarak deprem bölgesindeki istihdamın toparlanması amacıyla 2023 yılı boyunca çalışanlardan kesilen gelir vergisi ve sigorta priminin çalışanlara iade edilmesinin faydalı olacağı değerlendiriliyor. Böylece söz konusu kesintilerin çalışanlara ilave gelir olarak yansıtılması sağlanmış olacaktır. Bu da buradaki istihdam için önemli bir motivasyon olacaktır. Ayrıca, kalıcı konut seferberliğine destek sağlanmasına ilişkin TOBB tarafında bakanlıkla görüşmeler devam ediyor. Biz de oda olarak bu çalışmalara azami ölçüde katkı sağlamak adına maliyet getirecek tüm çalışmalarımızı, etkinliklerimizi asgari gider oluşturmak çerçevesinde değerlendiriyor hatta gerekirse vazgeçiyoruz. Çünkü uzun vadede desteğe ihtiyaç var. Sürdürülebilir çözümler üretmeli, süreci akılcı bir şekilde yönetmeliyiz. Dayanışmanın gücüyle yaraları hep birlikte saracağız. Gün birlik olma günü. Yapacak daha çok işimiz var. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Milletimize bir daha böyle büyük felaketler göstermesin. Bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine buradaki iyileşme için yapacağımız her türlü girişimimize kolaylık versin” diyerek sözlerini tamamladı.

Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.