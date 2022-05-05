Murzioğlu: “Hayallerinizin peşinden gidin ve asla vazgeçmeyin”

Öğrencilere seslenen Murzioğlu, “Sizler ülkemizin bugünü ve geleceğisiniz. Hayallerinizin peşinden gidin ve asla vazgeçmeyin. Doğru, dürüst, prensipli, verimli çalışmayı kendinize prensip edin” dedi.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan, “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” kapsamında 81 ilden 81 mesleki ve teknik okuldan Samsun'dan desteklenen tek proje okulu olan İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluştu. Başkan Murzioğlu, eski adı Ticaret Lisesi olan ve kendisinin de mezun olduğu okulun öğrencileriyle deneyimlerini ve tecrübelerini paylaştı.

Meslek liselerinin önemine değindi

Kalkınmış ve refah düzeyini yakalamış bir Türkiye'nin geleceğinin, eğitimden ve bilgiyle donanmış genç nesillerin yetiştirilmesinden geçtiğini ve bunda da mesleki eğitimin payının oldukça büyük olduğunu belirten Başkan Murzioğlu, “Bugün, mezun olduğum okulda sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün burada eski günlerime geri döndüm. Türkiye'de gençlerin meslek liselerine yönelik ilgisi olması çok çok önemli. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri de nitelikli ara eleman sıkıntısıdır. Meslek lisesi mezunlarına toplumuzun çok ihtiyacı vardır. İnşallah sizlerin sayesinde ülkemiz daha iyi yerlere gelecek” diye konuştu.

“Cesaretli olun, kaybetmekten korkmayın”

Kendisine yöneltilen soruları da içtenlikle cevaplayan Başkan Murzioğlu, gençlere hayallerinden vazgeçmemeleri telkininde bulundu. Murzioğlu, “Artık iş, sermaye işi değil. Sermaye sensin. Okumaktan, araştırmaktan ve sorgulamaktan vazgeçmeyin. Sahip olduklarınızın kıymetini bilin. Büyüklerimizin hepsi bizi yetiştirmek için uğraştı. Bize ilk öğretilenlerin başında da işini severek ve dürüstlükle yapmamız oldu. Doğru, dürüst, prensipli, verimli çalışmayı kendinize prensip edin. Girişimci olun. Her iyi fikir hayal ederek başlar. Sabırlı olun ve hayal kurmaktan sakın korkmayın. Hayallerinizin içinde hedeflerinize odaklanın. Çok güzel bir söz var; hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Bütün mesele hayal, hedef, çalışma ve icat çıkarmak. Başarıdaki bir başka önemli konu ise cesaretli olmak. Kaybetmekten asla korkmayın. Kaybetmekten korkan, girişimci olamaz. Bunları yaparsanız inanıyorum ki; hem başarılı olursunuz hem de yaptığın işten keyif alırsınız. Sizler ülkemizin bugünü ve geleceğisiniz. Sizlerin ufku bu ülkenin ufkudur. Sizlere güveniyor ve inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Sarıözkan teşekkür etti

Ardından da Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır da, deneyim ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Konuşmaların ardından İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Sarıözkan, öğrencilerle bir araya gelen Murzioğlu ve Çakır'ın yanı sıra Oda Genel Sekreteri Süleyman Karabük'e teşekkür etti.