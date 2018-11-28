Murzioğlu: “İhracat Destek Ofisi, ihracatçıya kılavuz kaptanlık yapacak”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı öncesi, meclise konuk olan Canik Belediye Başkanı Osman Genç söz alarak, "Yakın Gelecekte Samsun" projesi hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Daha sonra ise, Bilgi İşlem Müdürü Burak Şekercioğlu, Samsun TSO tarafından geliştirilen ve üyelerin online olarak takip edebilecekleri E-Organ uygulaması hakkında meclise sunum yaptı.

“Amaç, ihracatın artması ve tabana yayılması”

Ardından ise Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu söz alarak, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Samsun TSO çatısı altında faaliyete geçen “İhracat Destek Ofisi” hakkında konuşan Başkan Murzioğlu, “Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliğiyle ihracatçıya ve ihracat yapmak isteyenlere her konuda kılavuz kaptanlık yapacak olan İhracat Destek Ofisleri uygulamasına başlandı. İlk aşamada Odamızın da arasında bulunduğu 16 ilde, 25 oda ve borsamızla ihracat destek ofisleri kuruldu. Seçilen bu 16 il 53,6 milyar dolar ihracatla 2017 yılı ülke ihracatımızın üçte birini gerçekleştirdi. İhracat Destek Ofisleri uygulamasının amacı, ihracat hedefleri kapsamında ihracatçı sayısının artırılması ve ihracatın tabana yayılması” dedi.

Murzioğlu, ofis hizmetleri hakkında bilgi verdi

Konuşmasında, ofiste yürütülecek çalışmalardan da bahseden Murzioğlu, “Ofisimizde, halihazırda ihracat gerçekleştiren veya ihracatı hedefleyen firmalara Ticaret Bakanlığının Pazara Giriş Belgeleri, Yurtdışı Pazar Araştırması, Rapor Satın Alımı, Küresel Tedarik Zincirine Giriş, Yurtdışı Birim, Yurtdışı Tanıtım, Marka Tescil, Yurtdışı Fuar, Tasarım, Hususi Damgalı Pasaport, Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri gibi bilgi ve destek verilecek. İhracat Destek Ofisimiz, Ticaret Bakanlığı ile sürekli iletişim içinde olacak. Odamızda kurulan İhracat Destek Ofisi, hizmet binamızın beşinci katında yer alan Dış İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine başlamıştır. Ticaret Bakanlığının sunmuş olduğu destekler kapsamında bilgi almak isteyen üyelerimiz burayla iletişime geçebilir. Odamızda faaliyete geçen bu ofisin kentimizin ihracatına katkı vermesini diliyorum” diye konuştu.

Meclis Üyesi Hasan Guda'nın gündem dışı söz aldığı toplantı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.