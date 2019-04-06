Murzioğlu: “İnşaat sektörü ekonominin şah damarı”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, bu yıl 5'incisi düzenlenen İnşaat Fuarı'ndaki stantları tek tek gezerek, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, şehir dışında olması nedeniyle açılışına katılamadığı TÜYAP Samsun Fuar Merkezi'nde bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı'nı ziyaret etti. TÜYAP Samsun Fuar Merkezi Müdürü Oğuzhan Çamaş'ın eşlik ettiği Murzioğlu, tek tek stantları ziyaret ederek, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

“Ekonominin şah damarı”

İnşaat sektörünün ülke için önemine değinen Murzioğlu, “İnşaat sektörü, kendisine bağlı pek çok alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep oluşturan bir sektör konumundadır. Yapılan bir araştırmaya göre, yeni yapılan bir evde 150 farklı meslek kolunu ilgilendiren 23 bin parça bulunduğu sonucu elde edilmiştir. İnşaatta işler iyi gidiyorsa da ülkede de işler iyi gidiyor demektir. Çünkü ekonomimizin şah damarı inşaat sektörüdür. O anlamda inşaat sektörü çok önemli bir alandır. Dolayısıyla inşaat sektörünün ülke ekonomisi içinde sahip olduğu önemi, üretim sürecinde bulunduğu sektörlerle olan bağlantıların düzeyi, bu sektörlerin toplam üretim içindeki payı ile değerlendirilmelidir. Samsun'da da inşaat sektörü çok güçlü ve ciddi firmalarımız var. Bu fuar, Samsun ve ülkemiz açısından inşaat sektörünü tanıtma ve yeni bağlantılar kurmasına vesile olacaktır. Bugün burada firmalarımızı ziyaret ederek sektörle ilgili hem görüşlerini aldık hem de sergilenen ürünler hakkında bilgi edindik. Firma temsilcilerimizin fuardan oldukça memnun olmalarını görmek de bizleri ayrıca sevindirdi” dedi.