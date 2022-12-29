Murzioğlu: "Ortak akıl ile bu kente değer katmalıyız”

Ortak akıl ile bu kente değer katmalıyız” dedi.

Kasım ayında yapılan Samsun TSO seçimlerinin ardından yeniden oluşan Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu başkanlığında yapılan toplantıya ayrıca, Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu ve Meclis Divanı üyeleri de katıldı. Toplantının açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin mevzuat doğrultusunda oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu'nun amacının, şehrin ekonomik, ticari ve sınai kalkınmasına katkı sağlayacak görüşler oluşturmak, mevcut çalışmaları izlemek ve değerlendirmek olduğunu söyledi.

Murzioğlu'ndan ortak akıl vurgusu

Konuşmasında görev süreleri boyunca yaptıkları projeler hakkında da bilgi veren Murzioğlu, yeni dönem çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu. Birlik ve beraberliğe verdikleri önemi vurgulayan Başkan Murzioğlu, “Göreve geldikten sonra Samsun adına birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Samsun Fuar ve Kongre Merkezi, Teknopark, Lojistik Merkez, Lojistik Merkez yatay kapalı depo projesi, Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı, yeni hizmet binamız makro projelerimiz olarak sayabiliriz. Bu makro projeler yanında Samsunumuzun kalkınmasına yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdik. İnşallah, göreve geldiğimiz günden beri üzerinde büyük bir ısrarla durduğumuz ve epey mesafe aldığımız yeni OSB'yi de milletvekillerimizin, Valimizin ve Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle kentimize kazandıracağız. Şimdi yeni dönemdeyiz. İnşallah şehrimize hizmetlerimiz artarak devam edecek. Birlikten güç doğar. Ortak akıl ile bu kente değer katmalıyız. Onun için burada sizlerin görüşleri, önerileri çok önemli ve değerli. Sizlerin de desteğiyle bundan önce olduğu gibi yeni dönemde de tüm enerjimizle kentimize değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplantı, iş dünyasının içinde bulunduğu son durum, talepler ve çözüm önerileri konuşulmasının ardından sona erdi.