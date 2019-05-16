Murzioğlu: “Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi çok önemli”

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında SGK İl Müdürü Ünal Kaya, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti. Vatandaşları hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla her yıl mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında SGK İl Müdürü Ünal Kaya ve beraberindeki heyet, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu makamında ziyaret etti. Samsun TSO Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu ziyarette konuşan SGK İl Müdürü Ünal Kaya, Sosyal Güvenlik Haftası'nın amacının; toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması olduğunu söyledi.

Sosyal Güvenlik Haftası'nın önemi

Sosyal güvenliğin önemine vurgu yapan SGK İl Müdürü Ünal Kaya, “Sosyal güvenlik sistemi, toplumun bütün kesimlerini doğrudan ilgilendiren, sağlık, güvenlik ve sosyal barışın kalıcı hale gelmesini sağlayan, gücünü dayanışma bilinci ile uzlaşmacı sorumluluktan alan kurumsal bir yapıdır. Kurumumuz öncelikle uluslararası standartların üzerinde sosyal güvenlik hizmeti veren, model alınan, öncü ve saygın bir Kurum olma vizyonunu üstlenmiştir. Kaliteli, adil, kolay erişilebilir ve vatandaş odaklı hizmet veren bir sosyal güvenlik sistemini yürütme ve geliştirme gayesi ile çıktığımız bu yolda gerçekleştirmekte olduğumuz sosyal güvenlik reformu sürecinde önemli gelişmeler kaydedilerek, çok hızlı bir sürece girilmiş ve ciddi farklılıklar getirilmiştir. Bilgi ve belgeler elektronik ortama alınmış, birçok işlem online yürütülmeye başlanmış, yeni kurulan sistemler ile vatandaşımızın hizmetleri daha güvenli ve kolay almaları sağlanarak işlemler basitleştirilmiş ve bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılmış, ALO 170, SMS uygulamalarımız ile sigortalılarımızın bilgiye rahat ulaşmaları sağlanmıştır. Kurum olarak ayrıca, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik çalışmalarına da devam ediyoruz. İşverenlere destek olmak ve kayıtlı istihdamı teşvik etmek için işverenleri ziyaret ederek teşvikleri anlatıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Hayatın vazgeçilmez bir parçası”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, tüm vatandaşların Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tüm vatandaşlar için önemli bir kurum olduğunun altını çizen Murzioğlu, “İnsanlarımızın geleceği ve huzuru konusunda toplumun her kesimine dokunan, temas eden sosyal güvenlik teşkilatı, çok önemli bir görevi ifa ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, son yıllarda yapılan reform niteliğinde değişiklikler ve düzenlemelerle hizmet çıtasını çok yukarılara çeken bir kurumumuz. Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi, güçlü bir toplumsal dayanışmayı oluşturacak en önemli unsurların başında gelmektedir. Sizler ayrıca, bizim de önemli paydaşımızsınız. Bugüne kadar da ortak birçok başarılı çalışmaya imza attık. Ülke kalkınması ve gelişmesinde önemli bir görevi yerine getiren sizlerin ve tüm kurum çalışanlarımızın Sosyal Güvenlik Haftasını kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.