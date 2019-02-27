Murzioğlu: “Tersane alanı OSB ilan edilmeli”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Samsun'un sanayiyle, ihracatla anılmasını istiyorsak, şu an gündemde olan tersane alanı ve Aksa tarım arazisi içerisinde yer alan tarımsal vasfını yitirmiş olan 2 milyon 380 bin metrekare de eklenerek organize sanayi bölgesi(OSB) olarak ilan edilmelidir" dedi.

Samsun TSO Şubat ayı olağan meclis toplantısı Davut Altan Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığındaki meclis toplantısında Murzioğlu'nun yanı sıra Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir de bir konuşma yaptı.

"Öncelikli hedeflerimiz Samsun ekonomisine katkı vermek"

Meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Murzioğlu, kentin kalkınmasına destek verecek çalışmalar ürettiklerini söyledi. Öncelikli hedeflerinin Samsun ekonomisine katkı vermek olduğunun altını çizen Murzioğlu, “Samsun'un sanayiyle, ihracatla anılmasını istiyorsak, şu an gündemde olan tersane alanı ve Aksa tarım arazisi içerisinde yer alan tarımsal vasfını yitirmiş olan 2 milyon 380 bin metrekare de eklenerek organize sanayi bölgesi olarak ilan edilmelidir. Bizim yatırımcımıza kimse ‘Havza'da, Bafra'da OSB var, oraya gidin' demesin. Bu arazi için tarım arazisi deniliyor. Bakın Gaziantep'teki fıstık bahçeleri OSB yapıldı. Biz de tarım arazisi dedikleri yerde silaj yetiştiriliyor. Beklentilerden, taleplerden uzak ihtiyaçları görmezden gelerek farklı alanlarda arz edilen sanayi parselleri ile palyatif çözümler üretmek Samsun sanayisinin gelişimine ket vurmak demektir. Gıda Organize Sanayi Bölgesinin tapusu alındı. Bakanlık tarafından yatırım planına alınması gerekiyor. Bunu da bu vesileyle paylaşmak isterim. Bu şehre gönül vermiş biri olarak, diliyorum ki üretimin önemine değer veren yöneticilerle birlik ve beraberliğimize güç katarak hedeflerimize emin adımlarla ilerleriz. Gülsan Sanayinin katılımcı bir yöntemle çözüme ulaştırılması, Saathane Meydanı'nın ivedilikle tamamlanarak yaya ve araç trafiğine açılması ticaretin hareketlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu iki husus, adeta kangren haline gelmiştir. Bunların çözüme kavuşturulması Samsun'daki tüm kesimlerin beklentisidir” diye konuştu.

"Samsun'un kent dokusu risk altında"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ise Samsun'un bugünkü eksik buldukları her şeye çok nitelikli projelerle 31 Mart'tan sonra çalışmalar yürüteceklerini kaydetti. Samsun'un kent dokusu anlamında çok ciddi anlamında risk altında olduğuna dikkat çeken Demir, “Bu riske Tapu Kadastronun oradan başlayıp Canik de dahil. Mesleki tecrübelerime dayanarak söylüyorum eğer önümüzdeki 15 yıl iyileştirme projeleri uygulamazsak kentin merkezi tamamen yok oluyor. Mesela bir kısım kent dokuları yok olmaya başladı. Gaziosmanpaşa ve Soğuksu Mahallelerine bakın. Çiftlikte çok ciddi bir kan kaybı var. Gazi Caddesi öyle. Saathane Meydanı öyle. Raylı sistem geçince Cedit'in üst kısmı o duruma düştü. Hiçbir şey yapmazsak kent merkezinin hem iskan hem ticari anlamda içinin boşaldığını görme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Seçimlerden sonra inşallah bu konuya çok önem vermemiz ve gecikmemek gerekiyor. Doğru projelerle hayata geçirmemiz gerekiyor. Acilen kent merkezindeki otopark ve ulaşım problemlerini de mutlaka çözmemiz gerekiyor. Gerekirse tespit ettiğimiz adaları kamulaştırıp otopark yapacağız. Üzerine yaşam alanı yapacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.