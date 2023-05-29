Murzioğlu: “Vakit, hayallerimizdeki kalkınmış Türkiye'ye odaklanmanın vaktidir"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ikinci tur seçiminde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlayarak, "Vakit, hayallerimizdeki kalkınmış Türkiye'ye odaklanmanın vaktidir. Türkiye Yüzyılı vizyonuna yaraşır projeleri birer birer hayata geçireceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamasında seçim sonuçlarının, “Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadesini kullanan Salih Zeki Murzioğlu, şunları söyledi:

“Milletimiz demokrasi geleneğine yakışır bir olgunlukla; 14 günün ardından yapılan ikinci tur seçimlerinde ülkemizi beş yıl daha yönetme yetkisini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a vermiştir. 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle ülkemizin güçlü demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir kez daha gördük. Sonucun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçim dönemi artık geride kalmıştır. Şimdi yeni bir döneme adım atmış bulunmaktayız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağımız bu önemli dönemde artık daha mutlu, daha huzurlu ve daha müreffeh bir Türkiye için tüm enerjimizle işimize odaklanmanın zamanıdır. Bu yeni dönemde ülkemizin kalkınması, refahın artması ve uluslararası alanda daha güçlü olabilmesi için birlik ve beraberlik içinde, milli birlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirerek var gücümüzle çalışmak zorundayız. Vakit, hayallerimizdeki kalkınmış Türkiye'ye odaklanmanın vaktidir. Türkiye Yüzyılı vizyonuna yaraşır projeleri birer birer hayata geçireceğimize yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha tebrik ediyor, görev süresi boyunca ülkemiz, milletimiz ve şehrimiz için hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum.”