Murzioğlu'ndan enflasyonla mücadeleye destek çağrısı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından üç ay daha uzatılan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na Samsun iş dünyasının desteğinin devam etmesi çağrısında bulundu.

Başkan Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) sahip çıktığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın üç ay daha uzatıldığını açıkladığı, “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” çerçevesindeki indirim kampanyasına, oda olarak tam destek verdiklerini açıkladı. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na Samsun iş dünyasının katkı sağlamasının önemli olduğunu vurgulayan Murzioğlu, “Üyelerimizi bu çerçevede başlatılan indirim kampanyasına destek olmaya devam etmelerini bekliyorum” dedi.

“Enflasyonla mücadele milli meseledir”

Enflasyonla mücadelenin 2019'da da aynı şekilde devam etmesini arzu ettiklerini vurgulayan Murzioğlu, kampanyaya destek vermek isteyen üyelerin oda genel sekreterliğine başvurarak veya oda web sitesi ‘www.samsuntso.org.tr' adresindeki formu doldurarak katkı sağlamalarını istedi. Başkan Murzioğlu, şöyle devam etti:

“Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın liderliğinde hayata geçirilen Enflasyonla Mücadele Programı döviz kurlarındaki yükselişle hızlanan enflasyonun kontrol altına alınmasına çok önemli bir katkı sağlamıştır. Bizler de çatı kuruluşumuz TOBB'un önderliğinde Türk özel sektörü olarak devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyerek, firmalarımızın en geniş şekilde katılımını sağlamıştık. Enflasyonla mücadelenin 2019'da da aynı şekilde devam etmesini arzu ediyoruz. Zira enflasyonla mücadele işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle de mücadele demektir. Ancak bunu ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Milli bir dayanışma içinde 2019'da da Hazine ve Maliye Bakanlığımızın Enflasyonla Mücadele Programı'na desteğimizi sürdüreceğiz.”

“Türkiye istikrar yolunda büyük mesafe aldı”

Yeni yılda dört sektörde üç ay süreyle uzatılan KDV ve ÖTV indirimine de değinen Murzioğlu, “Yine bu çerçevede geçen sene üyelerimizden üretim ve istihdamda öne çıkan sektörleri desteklemek üzere vergi indirimleri talepleri gelmiş ve hükümetimiz de buna olumlu yaklaşarak 4 dört sektörde KDV ve ÖTV indirimlerine gitmişti. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın yılsonunda süresi dolan KDV ve ÖTV indirimlerini yeni yılda üç ay süreyle devam ettirmesine yönelik kararını hem iç piyasayı hem de enflasyonla mücadeleyi destek anlamında çok olumlu bulduğumuzu ifade ediyor ve kendisine teşekkür ediyoruz. Türkiye ekonomisi zorlu bir süreci geride bırakarak dengelenme ve istikrar yolunda önemli bir mesafe almıştır. İnanıyoruz ki, kamu ve özel sektör istişaresi ve koordinasyonuyla yeniden tempolu büyüme sürecine girecektir” şeklinde konuştu.