Murzioğlu'ndan ‘Güçlü Samsun, Güçlü Türkiye' vurgusu

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) 2018-2022 döneminin son meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ‘Güçlü Samsun, Güçlü Türkiye' vurgusu yaparak, “Ortak payda Samsun etrafında, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için paydaşlarımızla güçlü bir iletişim ve diyalog içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Samsun TSO'nun 2018-2022 meclis dönemimizin son toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleşti. Meclis toplantısında kürsüye gelen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, göreve geldikleri 2009 yılından bu yana yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerine değerlendirmede bulundu. Sözlerine kurulduğu 1901 yılından bu güne kadar odaya hizmet edenleri minnet ve şükranla anarak başlayan Murzioğlu, “Her şeyden önce göreve geldiğimiz 2009 yılında ‘Ortak Payda Samsun' etrafında, önemli bir adım atarak, şehrin kalkınmasına katkı veren başat aktörleri bir araya getirerek birlik ve beraberlik tesis ettik. Yapmış olduğumuz çalışmaların tamamının başarısı atmış olduğumuz bu ilk adımın eseri, birlikte olmanın rahmetidir” ifadelerini kullandı.

“Ses getiren ve örnek projelere imza attık”

Göreve geldikten hemen sonra ilk olarak, Samsun'da üretilen ürünlerin niteliği ve çeşitliliğine olan güvenle tüm tarafları bir araya getirerek ulusal çapta ses getiren ‘Samsun'da Var, Samsun İçin Al' kampanyasına imza attıklarını ifade eden Murzioğlu, “Hemen her sektörde nitelikli üretim yaptığımızı biliyoruz. İhracatta yapıyoruz. Ama önce markamıza; kendimiz sahip çıkmalıydık. ‘Samsun'da Üretilmiştir, Logolu Ürünleri Tercih Et; Samsun İçin Daha Çok İş, Daha Çok Aş Olsun' anlayışıyla yaptığımız etkinlikleler ve organizasyonlarla 7'den 70'e çok geniş bir kitleye ulaştık ve ‘Samsun'da Üretilmiştir' ibareli ürünlerin tercih edilirliğini artırdık. Kampanyanın sonucunda hem satışlar arttı, hem ulusal firmalardan işbirliği davetleri geldi hem de Samsun halkı kendi şehrinin markasını tanıdı ve sahip çıktı. Bu örnek kampanya aynı zamanda ülke çapında büyük ses getirerek pek çok il ve odaya model oldu ve olmaya devam ediyor. Samsun'un en kıymetli markası bildiğiniz üzere Samsunspor. Biz bu kampanya döneminde tüm meclis üyelerimizin katkılarını bir araya getirerek takımın o günkü şartlarda en büyük ihtiyacı olan otobüsü alıp takıma bağışta bulunduk. Bu aynı zamanda Samsunspor'a olan inancımızın, birlik ve beraberliğimizin bir nişanesi oldu. Takım için de büyük moral oldu. O yıl Samsunsporumuz şampiyon oldu. Yine bu beraberlik vesilesi ile şehrimizin gündeminde uzun yıllardır olan ancak sonuca ulaşmak adına somut adımın atılamadığı Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ni Türkiye'nin ilk güdümlü proje desteği ile şehrimize kazandırdık. 2014 Kasım ayında Oto Show Fuarı ile kapılarını açan Samsun Fuar ve Kongre Merkezinde bu zamana kadar tam 39 fuar gerçekleştirdik. Bu milyonlarca ziyaretçi, yüzlerce ikili görüşme, iş anlaşması demek. Bu Samsun'un çadır fuarcılığından prestijli ve büyüyebilen bir yapıya kavuşmuş olması demek. Bizim prestij meselesi addettiğimiz Samsun Fuar ve Kongre Merkezi çalışma ve yönetme modeliyle pek çok odaya, yine kampanyamız gibi örnek model oldu. Samsun hava, kara, deniz ve demir yolu bağlantısı olan Karadeniz'in tek şehri, Türkiye'de ise üç şehirden biridir. Bu imkanlara yani alternatifli ulaşım akslarına sahip olmak ise lojistik iddiasında bulunabilmenin ilk şartıdır. Biz bu imkanlarla birlikte, şehrin stratejik konumunun da farkında olarak lojistikte iddiamızı ortaya koyduk. Bunu akılcı bir yaklaşımla besledik. Uluslararası Lojistik Kongresi, Sonuç Bildirgesi, Lojistik Master Planın akabinde Türkiye'nin en büyük ölçekli majör projesi olan Samsun Lojistik Merkez Projesi'nin tamamlanmasına vesile olarak bu merkezin mükemmelleşmesi adına yatay kapalı depo yatırımlarını gerçekleştirdik. Bu projemizle TOBB tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen proje yarışmasında sektörel gelişim kategorisinde, çok sayıda projeyi geride bırakarak birinci olduk. Lojistik Merkez bugün, mevcut kapasitesi yüzde 100 dolu ve aralık ayında faaliyete alacağımız 4 adet daha yeni yatay kapalı depo da potansiyel müşterilerin beklentisinde. Etkin bir kaynak yönetimiyle, yeni projelerle depolama kapasitesini ve hizmet çeşitliliğini artırmaya devam ediyoruz. Bölgede ana metal sanayi başta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik olarak nitelikli, kaliteli üretimi desteklemek üzere çeşitli sektörlerde her türlü ölçüm, ayar ve kalibrasyon ile periyodik kontrol ihtiyacını karşılamaya yönelik, tamamen hibe ile oluşturduğumuz Samsun Uluslararası Akredite Metal ve Metroloji Laboratuvarımızın verimliliğini, etkinliğini artırmaya devam ediyoruz. Bu ihtisas gerektiren bir alan olduğu için TSE gibi bir kurumun bilgi ve birikimini ortaklık yapısı çerçevesinde laboratuvarımıza kazandırarak önemli bir mesafe kat ettik. Eskiden en yakın Ankara'da karşılanabilen bu ihtiyaç konusu hizmetler, SamLab ile daha az maliyetle, daha kısa bir sürede sağlanıyor, firmalarımıza özellikle ihracat odaklı olmak üzere çeşitli laboratuvar test, analiz ve AR-GE hizmetlerini temin ediyoruz. Bilimsel bilgi potansiyelinin teknolojik ürün haline dönüşmesini, yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlayan, üniversite-sanayi iş birliğinin en güçlü kurumu Samsun TEKNOPARK'ın, kuruluşuna önderlik ettik. Şehirdeki sanayici, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarını bir araya getiren yapıyı tesis ederek TEKNOPARK'ı şehrimize kazandırdık” diye konuştu.

“Yeni OSB'yi şehrimize kazandırdık”

Konuşmasında Samsun'daki OSB'lerle ilgili yapılan çalışmalara da değinen Başkan Murzioğlu, “Özel sektörün omuzları üzerinde yükselen sanayimize yatırım alanları sunan çalışma alanımızda yer alan Merkez, Kavak ve Gıda Organize Sanayi Bölgelerinin gelişimi ve sürdürülebilirliği için özverili çalışmalar yaptık. Merkez OSB'de elektrik altyapısının modernize edilmesi, atıksu laboratuvarının akredite edilmesi, şehrimizin kalkınmasına yönelik önemli çalışmalar yürüten kalkınma ajansının hizmet binasının burada yapılanması ve sanayiye yönelik insan kaynağı yetiştiren meslek yüksekokulunun kurulmasını ana başlıklar olarak sayabiliriz. Buraya ayrıca model fabrikada kazandırıyoruz. Kavak OSB'de ise trafo merkezinin kurulumu başta olmak üzere elektrik hatlarının yeraltına alınması, modernize edilmesi ve ikinci etap alanında elektrik altyapısının tesis edilmesiyle birlikte yönetim binası da kazandırdık. Kavak OSB'de sanayicinin en birincil ihtiyaçlarından olan doğalgazı getirdik. Gıda OSB'nin kuruluşundan itibaren tahsis süreçlerinin yönetimi ile birlikte bölgenin gelişimi ile ihtiyaca cevap vermeyen altyapının yenilenip güçlendirilmesi, ikinci etap alana ilişkin kanalizasyon, içme suyu, yol, yağmur suyu hatlarının imalatını da içeren altyapının tamamlanması ve yönetim binasının inşaatını gerçekleştiriyoruz. Tüm bunlarla birlikte Samsun'un gelişme ihtiyacında olan sanayisine bu alanların yeterli olmadığını biliyoruz. Şehrimizin sahip olduğu potansiyelin ve ihtiyacının farkında olarak ulaşım akslarına yakın bir organize sanayi alanının oluşturulması konusunu defaatle dile getirdik, girişimlerde bulunduk. Endüstriyel bölgeden önce organize sanayi bölgesi olması konusunda ısrarcı davrandık. Ve en nihayetinde geçen yıl bu zamanlarda Türkiye'nin 354. Organize Sanayi Bölgesi resmi olarak ilan edildi ve Samsun Yeni OSB'yi şehrimize kazandırdık” açıklamasında bulundu.

“Samsun'da ihracatın artış hızı Türkiye'nin ortalamasının üç katı üzerinde seyretti”

Konuşmasının bir bölümünü ihracatın artırılmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarına ayıran Başkan Murzioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekonomik kalkınmanın sağlanması ve yüksek milli gelire sahip olmanın kilit noktalarından biri de İhracattır. 2009 yılı Kasım ayında ilimizin ihracat performansın artırmaya yönelik stratejileri belirlemek üzere kamu, sivil toplum kuruluşları ve üyemiz ihracatçı firmalarının katılımı ile ortak akıl toplantısı düzenledik ve sonuç raporunu hazırladık. Sonuç raporu neticesinde Samsun'daki dış ticaretin mevcut durumunun ve yeni fırsatların analiz edilerek şehrin ihracat vizyonunun ve stratejisinin belirlenmesi çalışmaları alanında kurumsal yapı oluşturmak adına Samsun İhracat Master Planı'nı hazırladık. Plan çerçevesinde neredeyiz, nereye gitmek istiyoruz, nasıl gideceğiz sorularının cevaplarını oluşturduk. Elbette bu dinamik bir süreç dolayısıyla ihtiyaçlarımız çerçevesinde revize ediyoruz. Türkiye'de 7/24 belge hizmeti veren ilk üç odadan biri biz olduk. 2009 yılından bu yana 265 bin 841 adet dolaşım sertifikaları-menşe şahadetnamesi ve 4 bin 189 adet dozvola satış hizmeti verdik. Liman içerisinde dozvola hizmeti için ofis oluşturduk. Son dört yıldır üyelerimize hedef pazar analizi ve potansiyel müşterilerin tespiti hizmetini veriyoruz. Bu Dış Ticaret İstihbarat Ofisimizle 127 adet rapor hazırlayarak üyelerimize danışmanlık verdik. Yine Dış Ticaret Destek Ofisimizle de talep eden 107 firmaya ihracat danışmanlığını tamamen bedelsiz olarak sağladık. 396 firmamıza da ihracatta karşılaştıkları sorunları çözmek adına danışmanlık verdik. İhracatta en önemli eksiklerimizden biri kalifiye dış ticaret elemanı idi. Üç farklı projeyle 112 dış ticaret elemanı yetiştirdik. Büyük çoğunluğu istihdam edildi. Hatta kendi işini kurup girişimci olan dahi var. Bölgemizdeki firmaların uluslararası pazarda rekabet edebilirliklerini güçlendirmek adına medikal, mobilya, gıda ve inşaat sektörleri olmak üzere 4 UR-GE projesi yürüttük. Toplam 1 milyon 493 bin TL ile UR-GE kapsamındaki faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. UR-GE kapsamında Krasnodar'da çok büyük bir organizasyona imza attık. Rusya pazarına Samsun'da üretilen ürünleri tanıtmak ve pazarlamak amacıyla, şehrin en büyük AVM'sinin en üst katını kapatarak Krasnodar'da Samsun İş Günleri Fuarı düzenledik. 100'ün üzerinde sanayici ve iş adamı başta olmak üzere Samsun'un ve bölgenin bürokratlarıyla birlikte 130 kişilik küçük bir iş ordusu gibi katıldığımız organizasyonda ağırlıklı gıda ve mobilya olmak üzere değişik sektörlerden 60 firmanın Lojistiğinden, gümrüklemesine, medya planlamasından, halk danslarına kadar büyük bir titizlikle hazırladığımız fuarda 150'ye yakın Rus iş adamı, Samsunlu firma temsilcilerimizle görüşme yaptı. Yine sağlık, mobilya ve gıda sektörlerine yönelik KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi'ni uyguladık. Türkiye'de ilk KOSGEB tematik desteğini alarak KOSGEB Tematik İhracat Eğitim ve Danışmanlık Projesi'ni uyguladık. Gürcistan, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Bosna, Ukrayna, Yunanistan, Rusya ve Çek Cumhuriyeti de dahil olmak üzere 32 farklı ülkeye toplam 70 fuar ziyareti ve iş gezisi yaptık. Tüm YÖREX Fuarlarına Samsun standıyla, meclis olarak katılım sağladık. 39 ikili iş görüşmesi organizasyonu gerçekleştirdik. Firmalarımızın online ortamda kayıt yaparak güncelleyebileceği E-İhracat Platformu oluşturduk. Pandemi döneminde 1 Sanal Fuar ve Medikal Sektörüne İhtisas ve Karma Olarak Toplam Online 3 Tane İkili İş Görüşmesi organizasyonu yaptık. Sadece bu organizasyonlarda; online platformda 162 firmayı eşleştirerek görüşme sağladık. Karadeniz İnovasyon Kapasitesinin Artırılması Projesi ile Ufuk 2020 Programı kapsamında proje yürüten iki Odadan biriydik. 60 firmanın inovasyon karnesini çıkardık, onlara inovasyon yol haritası oluşturduk. Bu çalışmalar neticesinde 57 firmamız uluslararası pazarda kendine yeni ortaklar bularak büyüdü. Oda olarak ihracatın geliştirilmesi adına en kapsamlı argümanlarımızdan biri de KOBİ'lere bilgi ve ihracat alanında teknik destek sağlayarak rekabet edilebilirliklerinin artırılmasını sağlayan Avrupa İşletmeler Ağı Projesi'dir. En kapsamlı ve en büyük bütçeli Avrupa Birliği Network Projesi'nde yeni dönemde tüm Karadeniz'e 16 ile destek vereceğiz, koordinatörlük yapacağız. Sadece yeni dönem için bu projenin bütçesi 1.6 milyon euro ve biz tüm Karadeniz'e koordinatörlük yapacağız. Samsun'da 2009 yılında 210 firmayla 124 ülkeye toplam 304 milyon dolar ihracat gerçekleştiriliyordu. Yani 2009 yılında ihracatımız 304 milyon dolar seviyesinde idi ve bu şehirde ihracatın 500 milyon dolar seviyesindeki iller arasına nasıl getirileceğinin tartışması yapılıyordu. Bugün geldiğimiz noktada Samsun tek bir firmanın faaliyetlerine bağlı olmadan bir milyar doların üzerinde yıllık ihracata sahip. Üstelik sürdürülebilir bir biçimde her geçen ay, her geçen yıl artan bir ivmeyle istikrarlı bir şekilde ülke ortalamasının üzerinde seyrediyor. 2021 yılında Samsun 405 firmayla 164 ülke ve 4 serbest bölgeye 1,29 milyar dolar ihracat yapmıştır. 2009-2021 artış oranı yüzde 324,34'tür. Türkiye'nin ise 2009 yılı ihracatı 102 milyar 142 milyon 612 bin 603 dolarken, 2021 yılında 213 milyar 598 milyon 368 bin 958 dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. 2009-2021 artış oranı yüzde 109,1 olarak gerçekleşmiştir. Samsun'da ihracatın artış hızı Türkiye'nin ortalamasının üç katı üzerinde seyretmiştir. Bu noktada mütevazi davranamayacağız. Bu başarıda ortak akıl toplantılarımızla, master planlarımızla, hibe projelerimizle, eğitimlerimizle, danışmanlıklarımızla, 7/24 kesintisiz belge hizmetimizle ve yetiştirdiğimiz dış ticaret uzmanlarımızla payımız büyük. İhracat her daim bizim ana gündem maddelerimizden biri oldu ve böyle de olacaktır.”

“İnsana yatırım, en kıymetli yatırımdır”

Geleceğe katkı sağlamak, nitelikli insan kaynağı yetiştirerek üyelerinin personel ihtiyacının karşılamak adına çok sayıda çalışma gerçekleştirdikleri belirten Murzioğlu, “İnsana yapılan yatırım en kıymetli, en kazançlı yatırımdır. Uyguladığımız Umem Beceri 10 Proje ile 200'e yakın kursla 1500'ün üzerinde işsizi meslek sahibi yaptık. TOBB tarafından meslek lisesi kazandırılmasını sağladık. Oda kaynaklarıyla inşasına başlanan, rahmetli hayırsever Cemal Yeşilyurt amcamız tarafından tamamlanan okulu Ondokuz Mayıs Üniversitesine(OMÜ) devrederek yüksekokulu OSB'deki üyelerimize kazandırdık. Proje okulumuz olan İstiklal Mesleki Teknik Anadolu Lisemize de tecrübe ve deneyimlerimizi aktarmaya devam ediyor, destek sağlıyoruz. Proje bazlı olarak ara elaman yetiştirilmesine de destek veriyoruz, perakende satış temsilcisi, dış ticaret elemanı gibi ihtiyaç duyulan personeller istihdam piyasasına kazandırıyoruz. Uluslararası geçerliliğe sahip mesleki belgelendirme konusunda çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin belgelendirilmesine destek veriyoruz. En önemli dış ticaret partnerimiz aynı zamanda kültürel anlamda geçmişe dayalı güçlü bağlarımızın olduğu Avrupa Birliği'ne ilişkin çok çeşitli temalarda, çok farklı hedef kitlelere yönelik faaliyetler gerçekleştirdik. AB Bilgi Merkezimiz bünyesinde anasınıfı seviyesindeki çocuklarımızla çevre etkinliğinden, lise düzeyindeki gençlerimizle yaptığımız Avrupa Gençlik Parlamentosu etkinliğine, üniversiteli gençlerimizle yaptığımız cam sanatı etkinliğinden, medeniyetler arasında bağ kuran konserlerimize kadar 2009 yılından bu yana yaptığımız 116 etkinlikle çok farklı kesimlerden binlerce insanla bir araya geldik” şeklinde konuştu.

“A kalite oda anlayışımızı güçlendirerek sürdürdük”

2009'dan bu yana ikisi Eğitim Vakfı bünyesinde olmak üzere toplam 31 hibe projesi yürüttüklerini, 56 milyon euro AB desteği ve 15 milyon TL ulusal destek aldıklarını belirten Murzioğlu, “Kurum içi 182 adet, üyelere yönelik 157 adet eğitim gerçekleştirdik ki; bu üyelerimize yönelik ayda en az bir etkinlik anlamına gelmektedir. Dijital alt yapımızı güçlendirdik, odamıza ait 77 yazılım hazırladık. Dış Ticaret, Ekonomi, Lojistik gibi muhtelif başlıklarda 440 adeti bülten, 141 adeti rapor olmak üzere 581 yayın hazırladık. Büyükelçi ve ticari ataşe düzeyinde temsilcileri ağırladığımız 44 ülke günü programı gerçekleştirdik. 691 heyet kabulü, 435 temas, 469 toplantı organizasyonu gerçekleştirdik. A kalite oda anlayışımızı güçlendirerek sürdürdük, 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemimizi revize ettik. ISO 10002 Üye Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini odamıza kazandırdık. Korona virüsle mücadele döneminde TSE COVID 19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni ilk alan oda olduk” bilgilerini verdi.

"Samsun tarihinde bir ilk"

Her platformda Samsun'u en iyi şekilde temsil etmeye büyük gayret gösterdiklerinin altını çizen Murzioğlu şunları söyledi:

“Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak iş dünyasının temsil yüzüyüz. Bu bağlamda üyelerimizin ulusal ve uluslararası ölçekte temsil edilmesi, bağlantılar kurulması, sektörlerine yönelik çözümler üretilmesi en birincil vazifemiz. Birlik Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun tensip ve teveccühleriyle önce TOBB Yönetim Kurulu Üyeliği ve akabinde odamız tarihinde bir ilk olan TOBB Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmem Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının ve Samsun'un önemini gösteren bir nişanedir. Bu görevlerim aynı zamanda üyelerimizin beklentilerini, şehrimizin ihtiyaçlarının çözümü noktasında iletişim kurmak adına en kısa yol olmuştur. Bunu bilhassa pandemi döneminde üyelerimizin beklenti ve sorunlarını en doğru noktaya, en kısa sürede aktarmak hususunda birlikte deneyimledik. Yine camiamızı ulusal ve uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil edebilmek adına başbakanlarımızı, bakanları, üst düzey bürokratları, dünyanın her kıtasından büyükelçileri ve ticari ataşeleri ağırladık. Fransa'dan Almanya'ya, İspanya'dan İngiltere'ye, Rusya'dan, İran'a, Çin'den Japonya'ya, Amerika'dan Latin Amerika Ülkeleri Brezilya ve Meksika'ya, Güney Afrika'dan Etiyopya'ya kadar toplam 44 ülkeyi Samsun'da ağırladık. Banka genel müdürlerini sorunlarınızı birebir çözebilmeniz adına sizlerle buluşturduk. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin, en güçlü markalarının E-satış platformlarının CEO'larını üst düzey yöneticilerinin vizyonlarını paylaştığı buluşmalar gerçekleştirdik. Şehrimizi gururlandıran Üreten Samsun'un yıldızlarına plaket takdim ettiğimiz, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin temsilcilerinin bir araya getirdiğimiz ödül törenleri gerçekleştirdik. Türkiye'nin Milli Otomobili TOGG'u Anadolu'da ilk kez odamız hizmet binasında Samsun halkının beğenisine sunduk. TOGG'un CEO'sunu gençlerle buluşturduk. Camiamızın çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Yönetim Kurulu Toplantısı'nı yeni hizmet binamızda gerçekleştirdik. Sizlerin de büyük destekleriyle camiamızın tarihine bir mihenk taşı kazandırdık. Samsun ekonomisinin temsil yüzü olarak ulusal ve uluslararası düzeydeki konuklarımızı modern bir çehreyle karşılayacağımız fiziki koşullar tesis ederek, üyelerimize daha donanımlı bir ortamda hizmet vermenin ve camiamızı daha prestijli bir ortamda temsil etmenin gururunu paylaştık. Hiç şüphesiz bir yıl önce hizmete aldığımız yeni hizmet binamız; uzun yıllar camiamıza, şehrimize katkı vermeye devam edecektir.”

“Samsun'u ihracat şampiyonu iller arasına taşıyacağız”

Çalışmalara katkılarından dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Murzioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sizlerin de destekleriyle Samsun'a, camiamıza değer katan bir çalışma süreci gerçekleştirdik. Bizler 100 yılı aşkın köklü bir tarihe sahip Odamızın köklerinden aldığı deneyim ve güçle, her daim genç kalacak ideallerimizle Güçlü Samsun, Güçlü Türkiye hedefiyle; Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı ‘Vatanını En Çok Seven, İşini En İyi Yapandır' sözü doğrultusunda Samsunumuzu ve odamızı kurumsal anlamda daha yüksek bir seviyeye taşımaya gayret gösteriyoruz. Sizlere kısaca paylaşmaya çalıştığım bu süreçte iyi bir mesafe kat ettik. Ancak bu şehrin sahip olduğu potansiyelin Samsunumuz adına kazanca dönüşmesi için yapacak daha çok işimiz var. Kurtuluş meşalesinin yakıldığı ilk adım şehri Samsun çok güçlü bir marka. Bu şehirde uluslararası platformda yer almaya layık çok güçlü değerlerimiz var. Biz onları uluslararası marka olarak görmek istiyoruz. Odamız çatısı altında bu amaca hizmet edecek, profesyonel danışmanlık sağlayacak bir Marka Ofisi planlamaya başladık. Gelecek çok hızlı geliyor. Firmalarımızı geleceğe hazırlamak istiyoruz. Green Deal yani Yeşil Mutabakat uyumlanma sürecinde üyelerimize destek olacak çalışmalarımız var. Göreve geldiğimizden bu yana büyük yatırım yaptığımız üniversite-sanayi iş birliğini daha üst bir seviyeye taşımaya hazırlanıyoruz. Son somut eserimiz oda hizmet binamızın hemen yanında odamıza taşınmaz olarak kazandırdığımız arsamızda üyelerimizin yaralanabileceği ve gelir sağlayabileceğimiz birimlerin oluşturulacağı bir yapı kazandıracağız. Kuruluşunda büyük gayretimiz olan Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesinin sanayiye bir an evvel kazandırılabilmesi için çalışmaların bizzat takipçisi, emekçisi olmaya devam edeceğiz. İhracat bizim için itibar meselesi. Sürdürülebilir ihracat hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı çeşitlendirerek devam edecek ve Samsun'u ihracat şampiyonu iller arasına taşıyacağız.”