Müşfik Veysel Erdoğan koronaya yenildi

Bir süre önce korona virüse yakalandığı öğrenilen Müşvik Veysel Erdoğan, hayatını kaybetti. CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından, “Değerli dostum, kıymetli ağabeyim Müşvik Veysel Erdoğan'ı Kovid-19 illetinden kaybettik” sözleriyle paylaştı.

1963 Samsun doğumlu Müşfik Veysel Erdoğan İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Uzun yıllar ESM Samsun Şube Başkanlığını yaptı. KESK dönem sözcülüğünde bulundu. 27. dönem CHP Samsun milletvekili adayıydı. Son olarak Maden Mühendisleri Odası Samsun İl Temsilcisi olarak görevliydi.