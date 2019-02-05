Mustafa Demir: “Atakum'da raylı sistem yeraltına alınacak”

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, “Atakum'da raylı sistemin geçtiği güzergah 60 metrelik bulvar. Raylı sistemin olduğu gibi yer altına alacağız. Üstünü bulvar olarak yeniden inşa edeceğiz” dedi.

Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Atakum Lozan Caddesi'nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, esnaflar ve muhtarlar da katıldı. Esnaf ve muhtarlar ile bir araya gelen Mustafa Demir, 5 yıl içinde yapacakları projelerini anlattı.

Raylı sistemi Atakum'da yerin altına alacaklarını belirten Mustafa Demir, “Atakum'da raylı sistemin geçtiği güzergah 60 metrelik bulvar. Raylı sistemin olduğu gibi yer altına alacağız. Üstünü bulvar olarak yeniden inşa edeceğiz. Samsun'a ve Samsun halkına yakışır bir bulvar yapacağı. Üniversiteyi de Taflan tarafına doğru tünelle geçeceğiz. Havaalanına da raylı sistemi uzatacağız” diye konuştu.

“Samsun'a nasıl katkı sağlarız gayreti ve cabası içerisindeyiz”

AK Parti belediyecilik anlayışının millete hizmet etmek olduğunu vurgulayan Mustafa Demir, “Bugüne kadar Samsun'a hizmet etmiş bütün başkanlarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Biz bu şehre hizmet etmek için yola çıktık. Samsun bizim kıymetlimiz. Bu şehre daha fazla nasıl katkı sağlarız gayreti ve cabası içerisinde olduk, olmaya da devam ediyoruz. Allah'ın izni ve sizlerin takdiri ile Samsunumuzu önümüzdeki beş yılı çok daha güzel ve çok daha parlak olacak. Hepimizin birer görevi var. O da Samsun halkına hizmet edebilmek” şeklinde konuştu.