Mustafa Demir: “Gücümüzü Samsun için birleştirelim”

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, STK temsilcilerine ve iş adamlarına, "Samsun, gücünü birleştirdiğinde önünde hiçbir engel kalmıyor. Birlik olalım, enerjimizi birleştirelim" çağrısında bulundu.

Bürokrat, sanayici, iş adamı ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturdukları Dostlar Kahvaltı Grubu'nun Cumartesi Buluşmaları devam ediyor. Bir otelde gerçekleştirilen kahvaltının bu haftaki konuğu Cumhur İttifakı'nın AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir oldu.

“Samsun'un önünde engel kalmaz”

^ Göreve gelmeleri halinde yapacakları projeleri anlatan Mustafa Demir, “Bürokratından sanayicisine, iş adamından sivil toplum kuruluşunun temsilcilerine kadar hepimiz gücümüzü birleştirdiğimizde bu şehrin önünde hiç bir engel kalmıyor. Birlik olalım, enerjimizi, gücümüzü birleştirelim. Cumhurbaşkanımızdan bugüne kadar Samsun için istediğimiz hiç bir şey asla geri dönmedi. Bu büyük bir avantaj. Bu şehir için herkesin katkısını bekliyorum. Samsun'a hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı'ndan 'sanayi' sözü

Sanayicilikte üretimin önemine değinen Mustafa Demir, “Sanayi yatırımı yapacak olan insanları teşvik etmek lazım. Uygun hatta bedelsiz arsa temin etmek lazım. Çünkü istihdam oluşturacak. Arsa üretiminden başlayarak, ihtiyaç duyduğunda kamuyu ve yerel yönetimleri yanında olduğunu hissedecek. Başka yerde yatırımı olan sanayiciyi de Samsun'a çekeceğiz. Sanayicinin yanında olacağız. Alt yapısını yapacağız. Aday tanıtım toplantısı için Cumhurbaşkanımız Samsun'a geldiğinde görüştük. Tersanenin arkasında bulunan TİGEM'e ait tarıma 2 bin dönümlük elverişsiz alana, tersanenin geri planındaki alanı da ilave edeceğiz 3 bin 500 dönüme yakın yeni bir organize sanayi bölgesi oluşturacağız. Sözünü aldık. Katma değeri ve istihdam kapasitesi yüksek sanayiye bu alanları tahsis edeceğiz. Şu anda 4 milyar TL'lik yatırım bekliyor” diye konuştu.