İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Mustafa Demir oyunu kullandı

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullandı.


Demir, oy kullanacağı Atakum Recep Tanrıverdi Ortaokulu'na AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Baykeser ve teşkilat üyeleriyle birlikte geldi. Önce vatandaşlarla selamlaşan Demir, daha sonra ailesiyle birlikte 1077 numaralı sandığın bulunduğu kata çıktı ve oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra, “Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın” diyen Demir, “Aday ve bir vatandaş olarak sandıkta oyunumuzu kullandık. Rabb'im hakkımızda hayırlısını nasip etsin” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.