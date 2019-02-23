Mustafa Demir'den Samsunspor taraftarına çağrı

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, Karadeniz Kitap Fuarı'nda ziyaret ettiği Samsunspor standında taraftara çağrıda bulunarak, “Samsunlu hemşehrilerimden Samsunspor ürünlerine ilgi göstermelerini bekliyorum” dedi.

Mustafa Demir, beraberinde Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Gündoğdu, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ile birlikte Karadeniz 5. Kitap Fuarı'nı gezdi. Fuarda gördüğü çocuklarla yakından ilgilenen Mustafa Demir, "İyi kitaplar en gerçek dostlarımızdır. Çocukların ve gençlerin kitap fuarına ilgisini görmek bizleri gelecek adına umutlandırdı. Böyle organizasyonların artmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Samsunspor standında çağrı

Çocuklara ünlü çocuk kitapları yazarı Sezen Aksu Taşyürek'in kitaplarını hediye eden Mustafa Demir, Samsunspor standını gezmeyi de ihmal etmedi. Demir, "Samsunumuzun en değerli markasını bu anlamlı fuarda görmek son derece sevindirici. Samsunlu hemşehrilerimden Samsunspor ürünlerine ilgi göstermelerini bekliyorum. Samsunspor'a vereceğimiz her destek, kulübümüzü bugün bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.