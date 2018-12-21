Mustafa Demir'den tüm ilçe sakinlerine ulaşım müjdesi

Bunun için ulaşım planını yeniden ele alacağız. Bu konuda insanlarımızı sıkıntısına duyarsız kalmayacağız” dedi.

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, seçim çalışmalarına Vezirköprü'de devam etti. Demir ilk olarak teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Buradaki programa AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti İl Başkan Yardımcısı Oğuzhan Serinkaya, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, kadın ve gençlik kolları başkanları ile teşkilat mensupları katıldı. Demir, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla buluşurken Vezirköprü Muhtarlar Derneği, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Kefalet Kooperatifini ziyaret etti. Samsun Vezirköprü ilçesinde seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Demir, ilçe esnafını da ziyaret etti.

“Tüm ilçelerdeki vatandaşlarımızı aracısız kent merkezine ulaşacaklar”

Vatandaşların isteklerine kulak verdiklerini ifade eden Mustafa Demir, şunları söyledi:

“Gerek milletvekilliği gerekse bakanlık yaptığımız dönemde Vezirköprü'ye aşina olduk. Vezirköprü nadide bir doğal güzelliğe sahip. Vezirköprü, tarihi olarak derin bir kültürü barındırmasının yanında, Şahinkaya Kanyonu ve oksijen deposu Kunduz Yaylası ile bir cazibe merkezi olarak biliniyor. Kültür, doğa ve tarihin iç içe olduğu huzurlu şehir hüviyetinde olan Vezirköprü'nün doğal halini koruyarak geleceğe taşınması gerekiyor. Burası sakin insanlar için biçilmiş kaftan. Emaneti devraldığımızda uluslararası fonları da kullanarak bölgeye kültürel ve turizm alanında konaklama tesisleri kazandıracağız. Tabiatla uyumlu bir şehir yapısını önemsiyoruz. Yalnızca Vezirköprü değil tüm ilçelerimizden gelen vatandaşlar kent merkezine aracısız ulaşabilecekler, bunun için ulaşım planını yeniden ele alacağız. Bu konuda insanlarımızın sıkıntısına duyarsız kalmayacağız.”

Yeni dönemi 'vatandaşın ayağına giden belediye anlayışı' olarak tanımlayan Demir, “Tüm kadrolarımız vatandaşa hizmet parolası ile işlerini en verimli şekilde yapacaklar. Biz de bunun takipçisi olacağız” diye konuştu.