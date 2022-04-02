Mustafa Gürsel: “Samsun'da kazanmak çok önemliydi”

0'lık galibiyetle ayrılan Bandırmaspor'da Teknik Direktör Mustafa Gürsel, dış sahada kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Zorlu Samsunspor deplasmanından 3 puanla ayrılan Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

“Samsun'da kazanmak çok önemliydi”

Süper Lig yolunda çok kritik bir 3 puan aldıklarını ifade eden Mustafa Gürsel, “Bugün kazanmak çok önemliydi. Samsun'da kazanmak kolay değildi. Maça camia olarak çok iyi hazırlanmış. Bu zamana kadar oynadığımız maçlar içerisinde en az pozisyona girdiğimiz maçı oynadık. Ligin bu döneminde her takımın iddiası var. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. İkinci yarıda bir pozisyonda golü bulduk. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Haftaya da en iyi skoru alıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz” dedi.