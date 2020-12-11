İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mustafa Kemal Erkanat son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüsüne yenik düşen Samsunspor Futbol Kulübü A.

Ş. Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat, son yolculuğuna uğurlandı.


Dün sabah korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa Kemal Erkanat, bugün saat 14.00'te Kıranköy Mezarlığı'nda yapılan cenaze töreninin ardından defnedildi.


Cenazeye AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş yönetim kurulu üyeleri, Samsunspor Kulübü Derneği üyeleri, Futbol Akademi teknik heyeti, Takım Kaptanı Caner Arıcı ve Veli Çetin, Basketbol Şube yönetimi, teknik heyet, basketbolcular, taraftarlar ve sevenleri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.