Müstakil ev alevlere teslim oldu

Samsun'un Kavak ilçesinde 2 katlı ev alevlere teslim oldu. Çıkan yangında can kaybı olmazken evdeki eşyalar küle döndü.

Yangın, Kavak ilçesine bağlı Alagömlek Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alagömlek Mahallesi Koçköy Sokak üzerinde Bayram Kırgın'a ait olan evde gece geç saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören mahalledeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Kavak ve Havza'dan olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin çevre evlere ulaşmasını engelledi.

Tamamen yanarak kullanılmaz hale gelen evde zararın yaklaşık 200 bin TL olduğu bilgisine ulaşılırken, yangın esnasında evin sahiplerinin Samsun merkezde bulundukları öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.