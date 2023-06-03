Müteahhitler: “Son yılların en zor dönemi, iflaslar yaşanabilir”

Geldiğimiz durumda satışlardaki gerileme sonrası herkes öz sermayesinden harcamaya başladı. Bunun neticesinde yer yer muhtemelen iflaslar yaşanacak” dedi.

SİMDER'in Cumartesi Sohbetleri'nde konuşan Yunus Güney, “Yeni hükümet kurulmasıyla piyasaları tedirgin eden rahatsızlık kısmi olarak sona erer diye düşünüyorum. Bunun dışında sektör olarak belki de son yılların en zor dönemini geçiriyoruz. Geçen yıla göre bu yıl Türkiye genelinde satışlar yüzde 36 seviyesinde azaldı. Samsun için de keza böyle. Ocak ayından itibaren satışların düşüşü başlamış. Şubat ayında yüzde 20, Mart ayında yüzde 30, Nisan ayında Samsun'da yüzde 37 satışlarda gerileme var. Bu gerileme ilk el satışlarda yaşanıyor. Dolayısıyla sektörde üretici durumda olan bizler ciddi anlamda zorlanmaya başladık. Geldiğimiz noktada piyasada ciddi konut sıkışıklığı başlayacak. Dolayısıyla yeni kurulan hükümetten beklentimiz de yapı sektörünü ilk iş olarak öncelemesidir” diye konuştu.

Güney, “Geldiğimiz durumda satışlardaki gerileme sonrası herkes öz sermayesinden harcamaya başladı. Bunun neticesinde yer yer muhtemelen iflaslar yaşanacak. Bunu üretimin azalması takip edecek. Üretimin azalması demek kiraların artması demektir. Dikkat ediyorsanız 1+1'lerin kiraları Samsun'da 5-6 bin liralara çıktı. Konut üretip satamayacağımız bir durumda bu kiralar daha da artacaktır. Zaman zaman gündeme getirilen, kira artışlarına bir sınır koymanın da buna kalıcı bir çözüm olmayacağını düşünüyorum. Bunun çözümü konut üreticilerine gerekli imkanı sağlamaktan geçer” ifadelerini kullandı.