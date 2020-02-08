İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müteahhitlere “yönetmelik” anlatıldı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Çevre ve Şehircilik Samsun İl Müdürlüğü iş birliği ile yapı müteahhitlere yönelik, “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



“Rehberlik yapmaya devam ediyoruz”


Samsun TSO binasında düzenlenen toplantıda konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Öztel, “Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak sürekli değişen yerel ve küresel iş yapma ortamında, firmalarımıza rehberlik yapmayı ve yerel kalkınma faaliyetlerine katkı yapmayı, birincil vazife olarak kabul ediyoruz. Bildiğiniz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete'de Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik yayınlandı. Bu hepimizin iş yapma sistemini etkileyecek bir konu. Dolayısıyla bilgi sahibi olmamız önemli. Bu nedenle konunun uzmanı olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yetkili konuklarımızla yönetmeliğe ilişkin bir bilgilendirme programı organize ettik” dedi.



Sunum yapıldı


Ardından da Çevre ve Şehircilik Samsun İl Müdürlüğünden Yapı Denetim Şube Müdürü Osman Aktaş, yönetmelik hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Sunumun ardından Osman Aktaş, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.