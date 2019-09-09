Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesince düzenlenen “Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceğini Karartma” isimli kampanyaya İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'tan tam destek geldi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Tolum Destekli Polislik Şubesince düğün, nişan, kına ve asker uğurlaması gibi eğlencelerde silah atılmamasına karşı yürütülen kampanyaya destek vermek amacıyla İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, genç çiftlerin nikahlarını kıyarak polis memurları ile birlikte hem gençleri hem aileleri bilgilendirdi.

Başkan Demirtaş'tan gençlere uyarı

Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi eğlencelerin acı ile son bulmaması konusunda gençlere uyarılarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bugün 9 Eylül 2019. Bu özel tarihte çok sayıda çiftimiz nikah işlemleri için belediyemize başvurdular. Bizlerde bu özel tarihte dünya evine giren çiftlerimizle bir araya gelme fırsatı bulduk. Çiftlerimizin nikahlarını kıyarak en mutlu günlerine ortak olurken bu mutluluğun acı bir şekilde son bulmaması için Tolum Destekli Polislik Şubesince gerçekleştirilen bilinçlendirme çalışmalarına destek olma şansı yakaladık. Maalesef hepimiz bu eğlencelerde birkaç kendini bilmezin yaptı hataları görüyor ve duyuyoruz. Bu eğlencelerde silah sıkılmaması ve konvoylarda trafiği aksatacak hareketlerin yapılmaması için belediye olarak gereken tüm desteği sağlamaya hazırız. Polis teşkilatımızın bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz ve aynı hassasiyeti hem düğün sahiplerinden hem de tüm halkımızdan bekliyoruz. Bu vesile ile bu güzel tarihte dünya evine giren tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum” dedi.