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Mutluluğa kurşun sıkma, geleceğini karartma

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından açılan stantta vatandaşa düğünlerde silah kullanımına yönelik bilgilendirme yapıldı.


Samsun İl Jandarma Komutanlığı, 4. Samsun EV'leniyoruz Fuarı'nda açtığı stantla vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirmeler yaptı. Jandarma Komutanlığı personeli tarafından yapılan bilgilendirme ile düğünlerde silah atılmaması ve aile içi şiddetin önlenmesi konularında farkındalık oluşturuldu. "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceğini karartma" sloganıyla yapılan bilgilendirmede en güzel günlerin en kötü günler olmaması için bilinçlendirme çalışması yapıldı. Görevliler burada ayrıca vatandaşlara yapılan faaliyetleri tanıttı.


Yapılan çalışmada vatandaşlara konu hakkında bilgilendirici broşür ve dergi hediye edildi. Standa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Samsun İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Arı da standı ziyaret ederek burada yapılan çalışmaları yerinde gördü.


Standı ziyaret ederek bilgi alan bir vatandaş, "Çok yararlı bilgiler verdiler. Böyle bir etkinlik yapmaları çok güzel. İnsanlara bir adım daha yakın olduklarını göstermiş oldular" dedi.

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