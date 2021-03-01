Müzik öğretmenleri öğrenciler için söyledi

Samsun'da müzik öğretmenlerinin “Şu Samsun'un Evleri” türküsünü seslendirdiği klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün “Öğretmenler Çocuklar için Söylüyor” isimli projesi kapsamında 16 öğretmen, Samsunlu merhum sanatçı Yıldıray Çınar'ın “Şu Samsun'un Evleri” türküsü için kamera karşısına geçti. Samsun merkez ve ilçelerinde görev yapan müzik öğretmenleri türküyü sesleri ve enstrümanlarıyla yorumladı. Çekilen klip büyük beğeni kazandı.