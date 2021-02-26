Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü'nün ev sahipliğinde ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Müzikoloji Bölümü, Müzik Terapi Derneği ile Müzik Terapi Akademisi'nin iş birliğinde "1 Mart Müzik Terapi Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Müzik Terapi Eğitimi” konulu panel, internet üzerinden canlı yayında gerçekleştirildi.

OMÜ'nun youtube kanalında, OMÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Başkanı Doç. Muzaffer Özgü Bulut'un başkanlığında düzenlenen panele; Dünya Müzik Terapi Federasyonunun (WMTF) bir önceki Başkanı Müzik Terapisti Prof. Dr. Melissa Mercadal-Brotons, Müzik Terapi Derneği (MÜZTED) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Burçin Uçaner Çifdalöz, Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi Müzik Terapisti Özgür Salur ile Müzik Terapisti Danny Lundmark konuşmacı olarak katıldı.

2020 yılının Kasım ayında müzik terapi alanını tanıtmak amacıyla düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Müzik Terapi” konulu panelin ardından gerçekleşen “Müzik Terapi Eğitimi” paneli ile dünyadaki ve Türkiye'deki müzik terapi eğitimi süreçleri hakkında bilgi verildi. Türkiye'nin yüksek öğretim kurumları bünyesinde, müzik terapi eğitimi kapsamının genişletilmesi ve meslek olarak ele alınması için görüşlerin sunulduğu panelde, bu alanda farkındalık oluşturmak, ilgisi olanları bu alana teşvik etmek için yapılması gerekenler tartışıldı.

“Müzik Terapinin ülkemizde anlaşılmasına ve dünya standartlarına uygun gelişmesine katkı sunmayı hedefliyoruz”

OMÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünün, müzik terapi alanının dünyadaki gelişimini gözlemlediğini ifade eden panel başkanı Doç. Muzaffer Özgü Bulut, “Bu alanın ülkemizde de anlaşılmasına ve dünya standartlarına uygun olarak gelişmesine, elimizden geldiğince katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Doç. Muzaffer Özgü Bulut konuşmasında, 1 Mart Müzik Terapi Günü kapsamında düzenlenmesi planlanan ulusal ve uluslararası etkinlikler hakkında da bilgi verdi. Panelde yaptığı sunumla müzik terapi eğitiminin tarihçesini özetleyen Müzik Terapisti Prof. Dr. Melissa Mercadal-Brotons, bu alanın uluslararası açıdan görünümünü ve perspektifini açıkladı. Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi Müzik Terapisti Özgür Salur Salur ve Danny Lundmark da sırasıyla Finlandiya ve Kuzey Amerika özelinde müzik terapi eğitimini ve müzik terapisti yetiştirmek hedefiyle açılmış lisans ve lisansüstü eğitim programların içeriklerini paylaştı. MÜZTED Kurucu Başkanı Prof. Dr. Burçin Uçaner Çifdalöz de sunumunda Türkiye'deki müzik terapi sertifika programlarının içerikleri ve kazanımları üzerinde durarak izleyicileri bilgilendirdi.

Müzik terapi alanında çalışma yürüten profesyoneller ve akademisyenler başta olmak üzere müzik eğitimi, müzik performansı, müzik teorisi, psikoloji, sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, ruh sağlığı, psikoterapi, fizyoterapi, ergoterapi, özel eğitim ve sağlık alanında çalışma yapan akademisyen ve öğrencilerin yanı sıra bu alana ilgi duyanlar için farkındalık oluşturan panelin sonunda konuşmacılar, izleyenlerden gelen soruları cevapladı.