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Myomlardan 1 günde kurtulmak mümkün

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof.

Dr. Mert Köroğlu, ameliyatsız çözüm olan ‘embolizasyon' tedavi yöntemi ile myomların neden olduğu şikayetlerin tamamen ortadan kaldırıldığını söyledi.


Myomların (rahim yumruları), kadınlarda her yaşta ve sıklıkla görülebilen büyümeler olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Girişimsel Radyoloji Kliniğinden Prof. Dr. Mert Köroğlu, myom tedavisinde kullanılan güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.


Prof. Dr. Mert Köroğlu, “Myomların büyük ya da çok sayıda olması nedeniyle rahimi alınması gereken, buna bağlı olarak ameliyat olmak istemeyen hastalarda embolizasyon tedavisi uygulayabiliyoruz. Bu tedavi myomların neden olduğu şikayetleri tamamen ortadan kaldıran ve ameliyatsız çözüm sunan bir girişimsel işlemdir. Myomlar normal rahim dokusundan çok daha fazla damar içermektedir. Embolizasyon ile fazla kanlanan myomların kanlanması kesilmekte ve bunun sonucu olarak beslenemeyen myomlar küçülmektedir” dedi.

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