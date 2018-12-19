Myomları ciddiye alın

Dr. Lale Çetin Yılmaz, myomun(ur) her dört kadından birinde görüldüğünü, myomu olan kadınların düzenli doktor kontrolünü ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.

Myomlar rahimde gelişen iyi huylu urlardır. Tüm kadınların yüzde 25-50'sinde bulunur. Myomları olan pek çok kadın bundan haberdar değildir çünkü bazen belirti ve sorun oluşturmazlar. Ancak bazı kadınlarda myomlar büyüklük, sayı ve yerleşimlerinden dolayı sorun oluşturabilir.

Medicana Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Opr. Dr. Lale Çetin Yılmaz, myom, çeşitleri, tanı ve tedavisi konusunda bilgi verdi. Dr. Yılmaz, “Myom, her dört kadından birinde görülür. Menopoz sonrası küçülür.40 yaşın üzerindeki kadınların yüzde 40'ında myom vardır. Kesin olarak bilinmemekle birlikte kadınlık hormonu östrojen myomların büyümesine yol açar. Bu yüzden gebelikte östrojen arttığı için myom büyür, menopozda azaldığı için myom küçülür. Myomda genetik yatkınlık da mevcuttur, özellikle anne tarafındaki kadınlarda myom olanlarda risk fazladır. Bazı myomlar belirti vermez. Belirti verenlerde ise adette daha fazla kanama, daha uzun veya daha sık adet dönemleri, adet sancısı, adet dışı vajinal kanama, kansızlık, karın ve belde ağrı, sık idrara çıkma, kabızlık görülebilir. Rahim dış tabakasında, orta tabakasında, iç tabakasında yerleşimine göre çeşitleri vardır. Ayrıca rahim dışına doğru büyüyen saplı myomlar da mevcuttur. Myomu olan kadınlarda yüzde 40 ihtimalle düşük gelişir. Ayrıca myomlar yerleşim yerine göre kısırlık sebebi olabilir. Kadın doğum uzmanı tarafından yapılan jinekolojik muayene sırasında tespit edilebilir. Ayrıca ultrason, magnetik rezonans(MR), histeroskopi, hsg, laparoskopi ile de saptanabilir” dedi.

Myom tedavisi hakkında bilgi veren Dr. Lale Çetin Yılmaz, şunları söyledi:

“Belirtilere yol açmayan, küçük olan veya menopoza yaklaşan bir kadında görülen myomlar takip edilir. Yakınmalara yol açan myomlar ise cerrahi olarak tedavi edilir. Myomlarda maalesef ilaç tedavisi yoktur.

Myomektomi: Rahmi yerinde bırakarak sadece myomun çıkartılmasıdır. Kadın rahmini muhafaza ettiği için kadının çocuk sahibi olabilme şansı vardır. Myomektomi sonrası gebe kalan hasta sezaryenle doğurtulur.

Histerektomi: Rahmin çıkarılmasıdır. Yumurtalıklar çıkarılabilir veya çıkarılmayabilir. Bu işlem için rahim karındaki bir keşiden veya vajinadan çıkarılabilir. Çoğunlukla genel anestezi tercih edilir. Histerektomi yapıldıktan sonra bir kadın çocuk sahibi olamaz.

Uterin arter embolizasyonu: Bu yöntemle rahme giden kan damarları tıkanır. Bu iş için özel olarak eğitilmiş radyolog tarafından yapılır. Bu yöntem her tür myoma uygulanmaz, buna bir kadın doğum uzmanının karar vermesi gerekir.

Gebelikte muhtemelen problem oluşturmaz. Gebelik sırasında myom boyutlarında artma olabilir. Bu nedenle gebede ağrı, baskı hissi oluşturabilir. Gebelikte düşük, erken doğum, bebeğin ters pozisyonda gelmesine neden olabilir. Nadiren rahim ağzını kapatıp bebeğin doğum kanalından geçişine engel olabilir. Bu durumda sezaryen doğum gerekir. Sıklıkla myomların gebelikte tedavi edilmeleri gerekmez. Kansere dönüşme olasılığı binde iki gibi çok düşük bir ihtimaldir. Hızlı büyümesi durumunda mutlaka kansere dönüşme riski açısından değerlendirilmelidir. Myomlarınız varsa ya da geçmişte olduysa düzenli doktor kontrolünü ihmal etmeyiniz.”