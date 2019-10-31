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Nafakayı ödeyemeyince tutuklandı

Samsun’da eşine olan nafaka taksitini ödeyemediği iddia edilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da eşine olan nafaka taksitini ödeyemediği iddia edilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşine olan nafakayı ödeyemediği iddia edilen H.B.(43) hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edilen H.B. hakkında nafakayı ödemediği gerekçesiyle 3 ay tazyik hapsi olduğu ortaya çıktı.


H.B. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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