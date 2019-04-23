Narkotik Eğitim Tırı Samsun'da

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün "Hedef Olma Hedefsiz Kalma" projesi kapsamında uyuşturucuyla mücadele için hazırladığı Narkotik Eğitim Tırı Samsun'a geldi.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda 23-27 Nisan hafta içi saat 09.00-17.30, hafta sonları ise 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak olan Narkotik Eğitim Tırı'nın içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik modern eğitim salonuna konulan 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri ayrıntılı şekilde anlatılıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tırda görevli narkotik uzmanı polisler uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda vatandaşlara bilgiler veriyor.

Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ali Demir, Narkotik Eğitim Tırı'nı ziyaret etti. Müdür Yavuz, polis memurlarından bilgi aldı. Özellikle çocuklar "Keita" adlı narkotik dedektör köpeğine büyük ilgi gösterdi.