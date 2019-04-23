İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Narkotik Eğitim Tırı Samsun'da

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün "Hedef Olma Hedefsiz Kalma" projesi kapsamında uyuşturucuyla mücadele için hazırladığı Narkotik Eğitim Tırı Samsun’a geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün "Hedef Olma Hedefsiz Kalma" projesi kapsamında uyuşturucuyla mücadele için hazırladığı Narkotik Eğitim Tırı Samsun'a geldi.


Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda 23-27 Nisan hafta içi saat 09.00-17.30, hafta sonları ise 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak olan Narkotik Eğitim Tırı'nın içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik modern eğitim salonuna konulan 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri ayrıntılı şekilde anlatılıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tırda görevli narkotik uzmanı polisler uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda vatandaşlara bilgiler veriyor.


Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ali Demir, Narkotik Eğitim Tırı'nı ziyaret etti. Müdür Yavuz, polis memurlarından bilgi aldı. Özellikle çocuklar "Keita" adlı narkotik dedektör köpeğine büyük ilgi gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.