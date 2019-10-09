İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Narkotik polisinden uyuşturucu uygulaması: 11 gözaltı

Samsun’da narkotik polisinin düzenlediği uygulamada 11 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği uygulamada 11 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada 11 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, 11,38 gram esrar maddesi, 83 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan ilaç, 1 adet esrarla sigara, 11 kök dişi Hint keneviri bitkisi, 1 adet tabanca ve 3 adet mermi ele geçti. Tabancayla yakalanan bir kişi polis merkezine teslim edilirken, "uyuşturucu kullanmak" suçundan ifadeleri alınan 10 kişi ise daha sonra serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.