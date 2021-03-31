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NATO gemileri Samsun'dan ayrıldı

Pazartesi günü Samsun Limanı’na demirleyen 3 NATO gemisi, bu sabah demir alarak Samsun’dan ayrıldı.

Pazartesi günü Samsun Limanı'na demirleyen 3 NATO gemisi, bu sabah demir alarak Samsun'dan ayrıldı.


NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)'de görevli fırkateynlerin katıldığı SEA SHIELD-21 Tatbikatı kapsamında Pazartesi sabahı Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG KEMALREİS (F247), İspanya'ya ait F104 ve Romanya'ya ait F222 numaralı gemiler Samsun Limanı'na yanaştı. İhtiyaç için limana demir atan gemiler, iki gün burada kaldı. Bugün sabah saatlerinde demir alan gemileri, römorkörler eşliğinden limandan ayrıldı.



SEA SHIELD-21 tatbikatı


NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)'de görevli fırkateynlerin katıldığı SEA SHIELD-21 Tatbikatı açılış töreni Romanya Köstence başladı. SEA SHIELD-21 tatbikatı kapsamında gemiler Karadeniz'e açıldı. Savaş gemileri 29 Mart Pazartesi günü Samsun Limanı'na geldi. İhtiyaç için limana demirleyen gemiler, bu sabah tekrar Karadeniz'e açıldı. Gemilerin batı yönüne gittiği görüldü.

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