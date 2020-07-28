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Navigasyon kazası: 2 yaralı

Samsun’da otomobiliyle hastaneye giderken navigasyon cihazının yanlış yola yönlendirmesi sonucu kaldırıma çarpan sürücü ile hasta olan kızı yaralandı.

Samsun'da otomobiliyle hastaneye giderken navigasyon cihazının yanlış yola yönlendirmesi sonucu kaldırıma çarpan sürücü ile hasta olan kızı yaralandı.


Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Kamalı yol ayrımı köprü altında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine hasta olan kızını götüren Şükran Demir idaresindeki 05 AAL 210 plakalı Renaul Clio marka otomobil, iddiaya göre navigasyon cihazının yanlış yola sevk etmesi üzerine direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çarptı. Kazada, Şükran Demir ile hasta olan 15 yaşındaki kızı Mayide Sena Demir yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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