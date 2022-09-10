Nebiyan Dağı'nda Ekin Uzunlar rüzgarı esti

Samsun 19 Mayıs Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Nebiyan Doğa Festivali"nde Karadeniz rüzgarı esti.

Kamp alanına çadırlarını kuran konuklar gün boyu çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. Akşam eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu tarafından kamp ateşi yakıldı. Yerel sanatçılar tarafından çalınan kemençe eşliğinde alanı dolduran yüzlerce kişi horon oynadı. Samsun Horon Ekibi'nin gösterisinin ardından sahneye çıkan Ekin Uzunlar, sevilen parçalarını seslendirdi. Konsere katılanlar şarkılara koro halinde eşlik etti.

“Samsunspor da benim için çok değerli bir takım”

Büyük coşku yaşanan konserde Ekin Uzunlar'a Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, çiçek, Samsunspor forması ve kaşkol hediye etti. Ekin Uzunlar, “Her zaman söylemek istediğim bir şey var. Hiçbir zaman hiçbir takımızı ayırt etmedim. Samsunspor da benim için çok değerli bir takımdır. Ona da başarılar diliyorum. Biz Karadenizliyiz. Karadenizliler hep kardeştirler. Aynı denizin balığıyız, unutmayın” dedi.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da “Burada binlerce insan var, gençlerimiz var. Buraya Ekin kardeşimizi izlemeye, dinemeye geldiler. Gördüm ki gençler Ekin kardeşimizin şarkılarını biliyor, eşlik ediyor. Öncelikle katılan, katılamayan bu festivalin iyi geçmesi için dua eden tüm hemşerilerimize, kardeşlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hediye takdiminin ardından konserine devam eden Ekin Uzunlar, sahne performansıyla müzikseverlerden tam not aldı. “Hüznün Gemileri” isimli şarkısın hikayesini sevenleriyle paylaşan Uzunlar, “Küçükken kağıttan gemiler yapar memleketimde dereye bırakırdım. O kağıttan gemiler meğerse denizlere, okyanuslara açılmış, büyümüş, herkese ulaşmış. O kağıttan oyuncaklarımın ismidir işte 'Hüznün Gemileri” şeklinde konuşarak şarkısını seslendirdi.