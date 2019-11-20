Nebiyan Doğa Festivali Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Nebiyan Doğa Festivali bünyesinde düzenlenen foto maratonu sonuçları açıklandı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Temsilcisi Yaşar Ali Dursun, Samsun Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, Prof.Öğr. Üyesi - Fotoğraf Sanatçısı Ata Yakup Kaptan, Öğr. Gör -Fotoğraf Sanatçısı Atanur Sevim, Heykeltraş - Fotoğraf Sanatçısı Güngör Çınar, Fotoğraf Sanatçısı Alihan Aktürk,19 Mayıs Belediye Temsilcisi Veteriner Hekim Mahmut Bilgen'den oluşan seçici kurul toplanarak, yarışmaya katılan fotoğrafçıların eserlerini titiz bir çalışma ile değerlendirdi.

Foto maratona 60 kişi kayıt yaptırırken, 42 katılımcının teslim ettiği 158 fotoğraf arasında dereceye girenler belirlendi. 1.Nebiyan Doğa Festivali, foto maraton fotoğraf yarışmasında birinciliği Samsun' katılan Ufuk Seferoğlu “Kazlar” adlı fotoğrafı ile elde etti. İkinciliği ise Samsun'dan katılan Aydın Tutaş, “Bir Akşam Üstü” adlı fotoğraf ile üçüncülüğü de yine Samsun'dan katılan Mustafa Erbaş, “Sazcı” adlı fotoğrafla elde etti.

Yarışmaya Giresun'dan katılan Elif Bora ve Samsun'dan katılan Özlem Özyün mansiyon kazanırken, söz konusu yarışmanın ödül töreni 19 Mayıs Belediyesi tarafından 19 Mayıs Belediyesi web sayfasında açıklanacak.

Yarışmada derece alan ve sergilenmeye layık görülen fotoğraflar, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu resmi sitesi ve 19 Mayıs Belediyesi resmi sitesinde yer alıyor.