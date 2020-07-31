Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Dağı eteklerinde üretilen, Nebiyan fasulyesi gün sayıyor.

Üretiminde kimyasal gübre ve ilaç kullanılmayan fasulye, doğallığı ile dikkat çekiyor. Hanelerin mutfak tercihlerini yapan ev hanımları, kısa sürede pişmesi ve dağılmaması nedeniyle Nebiyan fasulyesini tercih ediyor. Uzmanlar, sindirim sistemini daha iyi çalıştırdığı ve vücuttaki kolesterolü düşürdüğünü belirttikleri Nebiyan fasulyesinin bol miktarda tüketilmesini tavsiye ediyor. Kırmızı ete yakın değerde protein içeren fasulye cinsi, kas kütlelerini geliştirmek isteyen sporcular tarafından da sıkça tüketiliyor. Verim alınabilmesi için belirli özelliklere sahip arazilerde yetiştirilen Nebiyan fasulyesinin üretimi sınırlı olduğu için piyasadaki ekonomik değeri de her hasat döneminde yüksek seyrediyor. Daha ekilmeden satışı yapılan fasulye hasat için gün sayıyor.

19 Mayıs Fındık Üreticileri Birliğinde danışmanlık görevi yapan Ziraat Mühendisi Zafer Kıyıcı, ”Organik Nebiyan fasulyesi üretimi yapıyoruz. Türkiye'de ender bulunan bir fasulye ve pazar talebi çok fazla. Pazar talebinin çok fazla olmasının nedeni fasulyenin uzun ömürlü olması, kısa sürede pişmesi. Aynı zamanlarda yemeklerde diğer fasulyelere göre damak tadı daha fazla olduğundan dolayı insanlar tarafından daha çok tercih ediliyor. Fasulyeyi organik olarak yapmaya çalışıyoruz. İlaçsız olması müşteriler tarafından daha çok tercih ediliyor. Bu bölgede çok fazla sayıda fasulye üretimi yapılmakta. Bulunduğumuz yer de Kuşkayası Mahallesi. Fasulye üretiminin çok fazla olduğu yer. Fasulyeler şu anda olgunlaşma dönemindeler. Yaklaşık 15-20 gün sonra olgunlaşmaya başlayacak. Daha olmadan satışa sunulan bir fasulye. Şu anda bile pazar talebi fazla olduğundan pazara inmeden dalında satılıyor" dedi.