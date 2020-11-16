Nebiyan'da masalsı hazan

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan bin 224 rakımlı Nebiyan Dağı, ormanı ve rekreasyon alanları ile ziyaretçilerine sonbahar renkleri içinde görsel şölen sunuyor.

Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek dağlarından biri olan Nebiyan, sonbaharda ağaçlarda oluşan renk cümbüşü ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Devasa gürgen ağaçları gökyüzüne doğru uzayıp giderken sonbaharda sarararak yere düşen yapraklar ise yüzeyi sapsarı bir örtü gibi kapladı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Nebiyan Dağı, korona virüs sebebiyle şehirde vakit geçirmek istemeyenlerin uğrak yeri haline geldi.

'Nebiyan Doğa Festivali' bu yıl pandemi sebebiyle ertelense de insanlar muhteşem doğayı görmek için burayı ziyaret ediyor. Özellikle sonbaharda ağaçlarda oluşan farklı renk tonları fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Yüksekliği, tepesi ve ağaçları ile adeta insanlara oksijen deposu olan dağ bisiklet, tırmanış, yayla turizmi, dağcılık, yamaç paraşütü, yürüyüş gibi etkinliklere imkan veriyor.

19 Mayıs ilçesi Aydınpınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Köse ise, "Nebiyan'ın turizmine Kovid-19'un fazla bir etkisi olmadı. Şehir merkezlerinden bunalan vatandaşlar, açık alanlara akın akın geldiler. Şehir merkezlerindeki kahvelerin kapalı olması buralarda yoğunluğu arttırdı diye düşünüyorum. Festivali bu sene yapamadık. Bu süreci atlatırsak seneye festival yapmayı düşünüyoruz. Nebiyan Dağı yazın başka, kışın başka güzeldir. Her mevsimin güzelliği ayrıdır. Kışın kar yağdığında şehir merkezinden kar görmek için gelen insanlar da oluyor" dedi.

Nebiyan Dağı eşsiz güzelliği ile konuklarını bekliyor.