Nebiyan'da sonbahar güzelliği

Karadeniz Bölgesi'nin eşsiz güzellikteki Nebiyan Dağı ziyaretçilerine sonbahar renkleri içinde görsel bir şölen sunuyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan bin 224 rakımlı Nebiyan Dağı, sonbaharda ağaçlarda oluşan renk cümbüşü ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sonbaharda sarararak yere düşen yapraklar ormanda yüzeyi sapsarı bir örtü gibi kapladı.

Nebiyan Dağı gökyüzüne uzanan devasa ağaçların bulunduğu ormanıyla şehirde kaçış arayanların uğrak yeri haline geldi. Özellikle sonbaharda ağaçlarda oluşan farklı renk tonları fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Oksijen deposu olan dağ bisiklet, tırmanış, yayla turizmi, dağcılık, yamaç paraşütü, yürüyüş gibi etkinliklere imkan veriyor.

İnsanlar muhteşem doğayı görmek için burayı sık sık ziyaret ediyor.