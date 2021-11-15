İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nebiyan'da sonbahar güzelliği

Karadeniz Bölgesi’nin eşsiz güzellikteki Nebiyan Dağı ziyaretçilerine sonbahar renkleri içinde görsel bir şölen sunuyor.

Karadeniz Bölgesi'nin eşsiz güzellikteki Nebiyan Dağı ziyaretçilerine sonbahar renkleri içinde görsel bir şölen sunuyor.


Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan bin 224 rakımlı Nebiyan Dağı, sonbaharda ağaçlarda oluşan renk cümbüşü ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sonbaharda sarararak yere düşen yapraklar ormanda yüzeyi sapsarı bir örtü gibi kapladı.


Nebiyan Dağı gökyüzüne uzanan devasa ağaçların bulunduğu ormanıyla şehirde kaçış arayanların uğrak yeri haline geldi. Özellikle sonbaharda ağaçlarda oluşan farklı renk tonları fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Oksijen deposu olan dağ bisiklet, tırmanış, yayla turizmi, dağcılık, yamaç paraşütü, yürüyüş gibi etkinliklere imkan veriyor.


İnsanlar muhteşem doğayı görmek için burayı sık sık ziyaret ediyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.