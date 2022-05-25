Necip Fazıl şiirlerle anıldı

yıl dönümünde Canik Belediyesi'nin düzenlediği konser ve şiir dinletisiyle anıldı.

Necip Fazıl Kısakürek şiirlerinin okunup bu şiirlerden bestelenmiş müzik eserlerinin icra edildiği program büyük ilgi uyandırdı. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Çile Şairi” Necip Fazıl

Programın açılışında yaptığı konuşmada Necip Fazıl'ı ‘Çile Şairi' olarak nitelendiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Üstadın alnındaki kırışıklar hakikat yolunda kat ettiği çileli yolculuğu bize çok iyi anlatmaktadır” dedi. Başkan İbrahim Sandıkçı, konuşmasında şunları kaydetti:

“Geçmişi geleceğe aktaran etkili sözleri ve edebi eserleri vasıtasıyla yüreklerimize dokunan ve fikir dünyamızda çığır açan nice kalem erbabı büyüklerimiz vardır. Onlardan biri de hiç şüphesiz, 'Çile Şairi' olarak nitelendirdiğimiz Necip Fazıl Kısakürek'tir. Necip Fazıl'ı anlamak ve genç nesillerin tanımasını sağlamak amacıyla ölümünün 39. yıl dönümü münasebetiyle böyle bir program tertip ettik. Onun şiirlerini ve fikir dünyasını anlayabilmek için hayatını tanımak, verdiği mücadeleleri çok iyi bilmek gerekmektedir. Düşünmenin, düşündüğü doğruları söze ve yazıya aktarmanın bedelini zindanlarla ödemek zorunda kalmış bu büyük mütefekkir, bugün fikirleriyle hala yaşamaktadır. O, savunduğu doğruların ardında dimdik durarak bizlere büyük bir düşünce mirası bırakmıştır.”

Coşkulu anlar yaşandı

Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Necip Fazıl Kısakürek anısına düzenlenen programda sahne alan Karşıyaka Anadolu Lisesi öğrencilerinden Caner Köse'nin yorumladığı “Kaldırımlar” ve Semanur Aybulut'un yorumladığı “Zindandan Mehmed'e Mektup” şiiri büyük ilgi uyandırdı. Şair ve yazar Yasir Tiryaki'nin yorumladığı şiirlerle coşkulu anların yaşandığı program, Yücel Arzen tarafından bestelenen “Sakarya Türküsü” şiirinin icrasıyla son buldu. Programda sahne alan katılımcılara Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu tarafından ödül takdim edildi.