Nedensiz ateş ve terleme lenfoma işareti olabilir

Dr. Özlem Şahin Balçık, “Lenfoma, herhangi bir enfeksiyona bağlı gelişmeyen ve sebebi belli olmayan ateş; pijamaları ve yatak çarşaflarını bile değiştirmeyi gerektiren aşırı gece terlemesi ve 6 ay gibi bir sürede kilo verdirici diyet tedavisi olmadan kişinin normal kilosunun yaklaşık yüzde 10'unu kaybetmesine yol açan istem dışı ve hızlı kilo verilmesi gibi şikâyetlere yol açabilir” dedi.

Lenfomanın herhangi bir enfeksiyon durumu olmaksızın boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerindeki lenf bezlerinde oluşan genellikle ağrısız, büyüme ile devam eden şişlik belirtilerine neden olabileceğini söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi Hematoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü nedeniyle bilgilendirmede bulundu.

Tanı ve tedavide yenilikler mevcut

Günümüzde birçok farklı kanser türünün cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi metotlar ile tek başına veya birlikte kullanılarak tedavi edilebildiğini söyleyen Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, “Lenfoma ise kemoterapi ile tam şifa elde edilebildiği anlaşılan ilk kanser türü olarak biliniyor. Son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak lenfomanın tanı ve tedavisinde çok sayıda yenilik ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Akıllı ilaçlar umut veriyor

Son yıllarda özellikle kanser hücresini tanıyan ve sadece kanser hücresini yok eden akıllı ilaçların geliştirildiğini dile getiren Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, “Bu ilaçlar tek başlarına veya diğer kemoterapi ilaçları ile birlikte kullanılır. Kanser aşısı ve kansere yönelik hücresel tedavilerle ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi lenfomada da erken teşhis hayat kurtarır” ifadelerini kullandı.

Lenf bezlerindeki şişliklere dikkat edilmeli

Lenfomanın herhangi bir enfeksiyon durumu olmaksızın boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerindeki lenf bezlerinde oluşan genellikle ağrısız, büyüme ile devam eden şişlik belirtilerine neden olabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, “Herhangi bir enfeksiyona bağlı gelişmeyen ve sebebi belli olmayan ateş; pijamaları ve yatak çarşaflarını bile değiştirmeyi gerektiren aşırı gece terlemesi ve 6 ay gibi bir sürede kilo verdirici diyet tedavisi olmadan kişinin normal kilosunun yaklaşık yüzde 10'unu kaybetmesine yol açan istem dışı ve hızlı kilo verilmesi gibi şikâyetlere yol açabilir. Bu şikâyetleri olan hastalar erken dönemde hekime başvurdukları takdirde, hastalık erken evrede yakalanmakta ve daha az sayıda tedavi kürü ile şifa elde edilebilmektedir. Böylece kemoterapi ardından ileride oluşabilecek yan etkiler de en aza indirilebilmektedir” açıklamalarında bulundu.