Nurullah Genç, Canik'te vatandaşlar ile buluşacak

Samsun'un Canik Belediyesi, Yazar ve Şair Prof. Dr. Nurullah Genç'i vatandaşlarla buluşturacak.

Canik Belediyesi, ilçede vatandaşlara yönelik düzenlediği kültür ve sanat etkinliklerine yenilerini ekleyerek devam ediyor. ‘Canik 2023 Kültür ve Sanat Sezonu' çerçevesinde şiirleri ve başarıya ulaşmak konu başlığında anlattıklarıyla gönüllerde taht kuran Yazar ve Şair Prof. Dr. Nurullah Genç, ilçede düzenleyeceği konferansla vatandaşlarla bir araya gelecek. Başarmak Hiç Kolay Olmadı adlı konferans, 9 Ocak 2023 tarihinde saat 18.00'da Canik Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yıl boyunca ilçede vatandaşlar için kültür ve sanat etkinlikleri düzenleneceğini belirtti. Başkan Sandıkçı, “İlçemizde birbirinden özel kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Şiirleri, başarıya dair anlattıkları ve gerçekleştirdiği çalışmalarla insanımızın gönlünde yer edinmiş Prof. Dr. Nurullah Genç'i sezonumuz çerçevesinde ilçemizde düzenleyeceği konferansla vatandaşlarımızla bir araya getireceğiz. Prof. Dr. Nurullah Genç ile birlikte şiir, bilgi ve sohbet eşliğinde her anlamıyla dolu bir program gerçekleştireceğiz. Yıl boyunca ilçemizde vatandaşlarımız için özel kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

İlçede her yaştan vatandaşa yönelik etkinlikler düzenleneceğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik 2023 Kültür ve Sanat Sezonumuzda düzenlenecek etkinlikleri belediyemiz sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiğimiz anket çalışmasıyla vatandaşlarımız belirledi. Bizler de vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda etkinlik takvimini oluşturduk. Sezonumuzda her yaştan vatandaşımıza hitap eden konferans, söyleşi, tiyatro, konser, sinema, eğitim, kültür gezileri ve daha birçok alanda kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyeceğiz. İnşallah ilçemizde vatandaşlarımızla birlikte kültür ve sanatla dolu bir yıl geçireceğiz” ifadelerini kullandı.