Samsun'da Obezite Cerrahisinde Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu düzenlendi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde düzenlenen Obezite Cerrahisinde Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu'nda hekimler ve hemşireler kendi alanları hakkında bilgilerini aktardılar.

Sempozyumun açılış konuşmasını HBHM Uzm. Hem. Deniz Atmaca'nın yaptığı iki oturum şeklinde gerçekleşen sempozyumun 1. oturum başkanları genel cerrahi kliniğinden Prof. Dr. Zafer Malazgirt ve HBHM Yrd. Yonca Kanber oldu. Oturumda “Neden Obezite Cerrahisi?” konulu sunumunu Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, “Obezite Cerrahisinde Preop Hasta Değerlendirmesinin Önemi” başlıklı sunumu Anestezi Hekimi Dr. Mehmet Can Er, “Obezite Cerrahisinde Ameliyat Hazırlığı” başlıklı sunumu ise ameliyathane hemşiresi İsmail Yalvaç yaptı.

2. oturumunun başkanlığını ise genel cerrahi kliniğinden Doç. Dr. İlhan Karabıçak ve eğitim gelişim hemşiresi Nebiye Çağlar yaptı. “Obezite Cerrahisinde Ameliyat ve Tedavi Yöntemleri” sunumunu Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, “Obezite Cerrahisinde Postop Hasta Takibi ve Bakımı” sunumunu cerrahi servis sorumlu hemşiresi Elif Hıdır, “Obezite Cerrahisi Sonrası Beslenme” ve “Obezite Ameliyatı Sonrası Yaşam sunumunu diyetisyen Sena Pekşen gerçekleştirdi.

“Obezite cerrahisi kanıtlanmış en etkin tedavilerden biri”

Genel Cerrahi Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, sempozyumda yaptığı açıklamada, “Obezite cerrahisi kısaca sağlık problemleri oluşturacak ağırlıkta, diyet ve egzersiz gibi metotlarla çözülememiş aşırı kilo sorununun çözümü için yapılan cerrahi müdahalelerin tamamına verilen isimdir ve tıpta bariatrik cerrahi denilmektedir. Yapılan cerrahi ile kilo kaybında başarı, şeker-tansiyon-karaciğer rahatsızlığı, uyku apnesi gibi ikincil rahatsızlıkların giderilmesi, kalp krizi ve inme riskinin azaltılır. Böylece bazı kanserlere yakalanma olasılığının düşürülmüş olur. Yaşamı uzatmak açısından obezite cerrahisi kanıtlanmış en etkin tedavilerden biridir” dedi.

Beyaz Toplantı Salonu'nda gerçekleşen sempozyuma ayrıca Bölge Koordinatörü Dr. Hakan Özcan, Başhekim Uzm. Dr. Şafak Aygül, Medikal Direktör Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu katıldı.