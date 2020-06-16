Obezite insan ömrünü 15 yıl kısaltıyor

Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, “Obezitenin insan yaşam süresini 10-15 yıl arasında azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır” dedi.

Obezitenin ciddi hastalıklara zemin hazırlayan önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, “Yapılan bir çalışmaya göre obezitenin sigaradan sonra önlenebilir ikinci ölüm sebebi olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra, insan yaşam süresini 10-15 yıl arasında azalttığı da bilimsel olarak kanıtlanmıştır” diye konuştu.

Tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalığı sebebi

Obezitenin zemin hazırladığı hastalıkların en başında şeker hastalığı geldiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, “Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu çalışmada, fazla kilo sorunu ve obezitenin Avrupa'daki yetişkinlerde tip 2 diyabetin yüzde 85'inden, hipertansiyonun yüzde 80'inden, kalp hastalığının ise yüzde 35'inden sorumlu olduğunu belirtilmektedir” şeklinde konuştu.

Çocuklarda çığ gibi büyüyor

Obezitenin çocuklarda da çığ gibi büyüdüğünü dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, “Bunun en büyük nedeni hareketsiz yaşam, fast food ve rafine gıda tüketiminin çok fazla olmasıdır. Bu yüzden obeziteden kurtulmanın en önemli yolu, sağlıklı ve dengeli beslenerek hareketli bir yaşam tarzına sahip olmaktır” ifadelerini kullandı.

Cerrahi çözüm etkili

Tüm önlemlere rağmen obezite riski devam ediyorsa cerrahi seçeneğin düşünülebileceğini belirten Yıldırım, “Diyelim ki, yaşam tarzı değişikliklerini yaptık, diyetisyen desteği aldık ama hâlâ obezetinin sınırları içerisindeyiz. O zaman mutlaka obezite cerrahisini düşünmemiz gerekiyor. Çünkü obezite cerrahisi ile 1 yıl içerisinde fazla kilolarımızın yüzde 80'ini verip sadece obeziteden değil, birçok hastalıktan da kurtulmuş oluyoruz. Şunu unutmayalım, obezite kaderimiz değildir” sözlerine yer verdi.