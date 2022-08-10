Obezite şeker hastalığını tetikliyor

Vücuttaki yağ oranının artmasının ‘obezite' olarak tanımlandığını belirten Doç. Dr. Recep Aktimur, “Tip 2 diyabet ile obezite arasında çok yakın bir ilişki vardır. Tip 2 diyabet yani şeker hastalığı, vücutta üretilen insülinin verimli kullanılamamasına bağlı olarak kanda yüksek şeker değerleri bulunmasına yol açan kronik (uzun seyirli) bir hastalıktır. Hormonlar, sinirsel faktörler ve çevresel etkenler hastalığın seyrinde önemlidir. Özellikle obezite, tip 2 diyabet gelişiminde en önemli etkenlerden biridir” dedi.

Liv Hospital Samsun Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Recep Aktimur, obezite hakkında açıklamalarda bulundu.

Obezite bireyi mutsuzluğa yöneltebilir

Klasik tabiriyle vücuttaki yağ oranının artmasının obezite olarak tanımlandığını söyleyen Doç. Dr. Recep Aktimur, “Ancak bizim uğraştığımız tehlike bu klasik tabirlerin çok daha üstünde toplumsal bir probleme yol açmaktadır. Uzun süredir obezite cerrahisi ile ilgilenen bir cerrah olarak; ben obezitenin en büyük belirtisini mutsuzluk ve kişinin kendine olan sevgisini kaybetmesi olarak tanımlayabilirim. Öyle ki, ameliyat ettiğim hastalarımda diğer tüm fiziksel değişimlerin yanında en çok bu iki değişime dikkat ederim. Hayatta bulunma amaçlarımızdan birisi mutlu olmak ise ve kendimizi sevmeden de mutlu olamıyorsak, obeziteyi diğer tüm sağlık problemlerinin üstünde bir psikolojik deformasyona sebep olduğu için bile çok önemsemeliyiz” şeklinde konuştu.

Ailesinde diyabet olanlar risk altında

Obezite ve tip 2 diyabet ilişkisinden bahseden Doç. Dr. Recep Aktimur, şu bilgileri paylaştı:

“Tip 2 diyabet ile obezite arasında çok yakın bir ilişki vardır. Tip 2 diyabet yani şeker hastalığı, vücutta üretilen insülinin verimli kullanılamamasına bağlı olarak kanda yüksek şeker değerleri bulunmasına yol açan kronik (uzun seyirli) bir hastalıktır. Hormonlar, sinirsel faktörler ve çevresel etkenler hastalığın seyrinde önemlidir. Özellikle obezite, tip 2 diyabet gelişiminde en önemli etkenlerden biridir. Ailesinde diyabet hastalığı bulunan kişiler kilo aldığında hastalık için risk grubuna girerler. Uyguladığımız ameliyatlar obezite ve obezite ile çok yakın ilişkisi bulunan tip 2 diyabetin bilinen en verimli çözümü olarak yıllar önce çaresiz kaldığımızı düşündüğümüz bu hastalıklar için çığır açmışlardır.”

Beslenme alışkanlıklarınıza dikkat edin

Beslenme düzenine dikkat çeken Doç. Dr. Recep Aktimur, “Bizim neslimiz gıda teknolojisi ve sunumunda en büyük reformu görmüş ve ne yazık ki rafine gıdaların zararını da en yıkıcı şekilde hissetmiştir. Çocukluğumuzda bu kadar fazla diyabet hastası görmediğimizi hepimiz hatırlarız. Kilolu insan sayısı da bu kadar fazla değildi. Sağlıklı ve dengeli beslenme ameliyat olsun ya da olmasın hepimizin odak noktası olmalıdır” diyerek sözlerini noktaladı.