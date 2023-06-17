Oda Başkanı, kızının YKS heyecanına ortak oldu

Samsun Terme'de Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şuayip Akbulut, kızıyla birlikte YKS sınavına girerek sınav heyecanına ortak oldu.

Samsun'un Terme ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı görevini yürüten 48 yaşındaki Şuayip Akbulut, 23 yaşındaki kızı Merve Akbulut ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Sınav öncesi kızının heyecanına ortak olduğunu söyleyen Şuayip Akbulut, “Sınav başvuruların başlamasıyla birlikte kızım bana sınava beraber girme teklifinde bulundu. Ben de seve seve onun yanında olacağımı belirttim. Zaman sonra kendimi biraz geliştirerek sınava girmek istedim. Sınav gününe kadar müsait zamanlarda kızımla beraber konu tekrarı ve test çözümü gerçekleştirdik. Başta kızım olmak üzere gençlerimizin heyecanına, stresine ve mutluluğuna ortak olduk” dedi.

Babasıyla birlikte üniversite sınavına girmekten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Merve Akbulut ise “2 üniversiteyi açıktan bitirdim. Okumaya devam etmek istediğim için bugün ise tekrar üniversite sınavına girdim. Sınavdan çok gerilen, strese kapılan birisi değilim ama babamın yanımda olmasıyla birlikte daha da motive oldum” diye konuştu.

Sınav sonrası üniversite adaylarıyla bir araya gelerek soruları değerlendiren Şuayip Akbulut, sonuçların hayırlı olmasını diledi.