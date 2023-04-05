Ödenmemiş aidat borçlarına yapılandırma fırsatı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile oda aidat borçlarına yapılandırılmak suretiyle taksitlendirilerek ödenme imkanı getirildiğini açıkladı.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, gecikmiş oda aidatlarını yapılandırmak suretiyle ödenme fırsatı sağlayan 7440 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hakkında açıklamada bulundu. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunun, 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan 2022 yılı ve öncesi dönemlere ait aidatların yapılandırma kapsamında olduğunu söyledi.

Kredi kartına dokuz taksitte ödenebilecek

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin en geç 31 Mayıs tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiğini hatırlatan Başkan Murzioğlu, “Üyelerimizin gecikme zammı affı imkanından yararlanabilmesi için 31 Mayıs 2023 tarihine kadar Odamıza bir dilekçe ile başvurması şarttır. Başvuruları odamıza yapılabileceği gibi TOBB'un web sayfasından ve e-Devlet kapısı üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda / Borsa Üye Bilgi Sistemi Linki kullanılarak yapılabilecektir. Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir. Kanundan yararlanmak isteyen üyelerimiz ödemelerini kredi kartına dokuz takside bölerek de yapabilecektir. Bu durumda birinci taksitin son ödeme günü 30 Haziran 2023 olup, kalan sekiz taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. Taksitlerden herhangi birinin zamanında ödenmemesi halinde yapılandırma iptal edilecektir. Ayrıca, toplam anapara borç tutarı odamızdan kredi kartına altı takside bölerek ödenebilmektedir. Öte yandan, borçları nedeniyle icra işleminin başlatılmış olması durumunda, harç masrafları hariç icra işlemleri durdurulup, icra masrafları ve vekalet ücretleri talep edilmeyecektir. Tüm ilgili üyelerimizin bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum” dedi.