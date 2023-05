ODTÜ Bilim Kafe Atakum'da

Atakum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bilimsel söyleşilerden oluşan ODTÜ Bilim Kafe etkinliğini gençlerle buluşturdu.

ODTÜ Bilim İletişimi Grubu, 2017 yılından itibaren gerçekleştirdiği ve pandemi nedeniyle bir süre ara verdiği Bilim Kafe etkinliklerini, Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nde yeniden başlattı. Akademisyenlerin bilimsel konuları; Türkiye'nin farklı şehirlerinde sohbet havasında anlattığı söyleşilerin on birincisine, gençler büyük ilgi gösterdi. ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Selçuk Dursun, “Zaman Yolcularının Çekişmesi: Popüler ve Akademik Tarihçilik Ortak Bir Zeminde Buluşabilir mi?” başlığı altında katılımcılara önemli bilgiler verdi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, programda gençlerle bir süre sohbet ederken, söyleşiye sorularıyla katıldı. Bilimsel konuların eğlenceli bir şekilde anlatıldığı etkinlikte, ODTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eren Kalay; Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Dursun'a ve Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'ye katkılarından dolayı hediye takdiminde bulundu.

Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Dursun, söyleşide geçmişe merak duyan ve araştıran herkesin aslında zamanda yolculuk yaptığını belirterek, “Geçmişteki olayları, insan yaşantısı ve doğa ile ilgili her şeyi inceleyerek, bir hikâye kuruyoruz. Bu hikâyenin bir açıdan etik, diğer açıdan da felsefi problemlerini çözmeye çalışıyoruz. İki farklı tarih yazma biçimi var. Biri, popüler diğeri de akademik tarihçilik. Popüler tarih çok eğlenceli. Dünyanın her yerinde popüler tarih dizileri çok meşhur ve Türkiye'nin de en önemli ihraç kaynaklarından biri. Akademik tarih yazımı ise, aylarınızı, yıllarınızı hatta on yıllarınızı alan titiz bir araştırma sonucunda ortaya çıkıyor” diye konuştu.

“İki tarihçilik arasında uyum sağlanabilir”

Dr. Öğretim Üyesi Dursun; sinema, edebiyat gibi sanat dallarında anlatılan tarih ile akademik tarih arasındaki farklılıkların azaltılması için yapılabilecek çalışmalar hakkında, "Popüler tarih, kamuoyu oluşturmada büyük bir güce sahiptir. Bu, akademik tarihçiliğin en büyük sorunudur. Popüler tarih, seçici olduğu için bazı olayları abartır; bazı olayları da önemsizleştirir. Önemsizleştirdiği olay tarihin şekillenmesinde belki diğerinden daha önemlidir; bunu ancak özel araştırmalarla bilebilirsiniz. Popüler tarihin eğlenceli hikâye anlatma tarzını, akademik tarihçiliğin bilimsel ve titiz araştırmacılığı ile birleştirmek günümüzde daha da mümkün. Çünkü akademik tarihçilik; dijital imkânlar yoluyla, görsel yönünü kuvvetlendirmeye çalışıyor. O açıdan, böyle bir uyum mümkün olabilir. Bunun yanı sıra popüler tarihte eksik olan hikâyeyi kurgulama sırasında farklılaşan bağlam meselesini, farklı perspektifleri ve tarihsel olgunun aslında karmaşık olduğunu; onu basitleştirerek tarihsel olguya haksızlık edildiğini anlatmamız gerekir" şeklinde konuştu.