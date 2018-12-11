Ödüllü proje hız kattı

SAP NOW İstanbul etkinliğinde Yılın Mobil Uygulaması ödülüne layık görülen WFM Mobil GIS entegrasyonu ile sahada yaşanan değişimlere, daha kısa sürede müdahale ederek tüketici memnuniyetini artırıyor.

Saha çalışanları müdahale edecekleri noktaları anında tespit edip kısa sürede ulaşıyor

Geniş ve dağınık bir yapıda bütün tüketicilerine aynı kalite ve süreklilikte elektrik dağıtım hizmeti sunmak için 900 arıza onarım bakım personeliyle 7/24 hizmet veren YEDAŞ, WFM Mobil GIS Projesi'nin 3. fazında, mobil iş gücü yönetim uygulaması ile coğrafi bilgi sistemlerinin entegrasyonunu tamamladı. Bu kapsamda coğrafi bilgi sistemleri, SCADA, SAP üzerinden gelen veriler doğrultusunda şebekenin durumunun, Android tabanlı tabletler ile gerçek zamanlı kontrol edilmesi sağlanıyor. Bu geliştirme ile saha çalışanları, elektrik dağıtım şebekesinde yaşanan değişiklikleri anında tespit ediyor. Coğrafi bilgi sistemi entegrasyonu sayesinde müdahale edilmesi gereken noktayı tam olarak tespit ediyor. Navigasyon özelliği ile de bulunduğu yer ve arıza yaşanan bölge arasındaki mesafe, alternatif ulaşım yolları hakkında bilgi sahibi oluyor. En yakın ekip, yol tarifinin sağladığı kolaylıkla kısa sürede ilgili bölgeye müdahaleyi gerçekleştiriyor ve çözüme kavuşturuyor. Ayrıca kesinti veya arızadan etkilenen abone sayısı da yaklaşık olarak tahmin edilebiliyor.

Tüketiciler 186 Çağrı Merkezinden müdahale süreci hakkında gerçek zamanlı bilgi alabiliyor

WFM Mobil GIS entegrasyonu sayesinde Tüketici Hizmetleri Çözüm Merkezi birimi, arıza onarım bakım ekiplerinin bulunduğu noktayı, arızaya veya kesintiye müdahale zamanını, sistem üzerinden takip ederek, 186 Çağrı Merkezini arayan tüketicilere gerçek zamanlı bilgi veriyor. Bu sayede tüketici memnuniyetini daha ileriye taşıyor. Ayrıca tabletlerden arıza onarım bakım çalışanlarına, iş sağlığı ve güvenliği mesajları iletilerek farkındalığın ve güvenlik kültürünün artmasına katkı sağlanıyor.

WFM Mobil GIS ile kar, yağmur, fırtına gibi hava şartlarının, elektrik dağıtım şebekesinde neden olduğu değişiklikler izlenebiliyor. Örneğin saha çalışanları, hatta meydana gelen bir kopmayı, arıza veya kesinti yaşanmadan tespit ederek onarıyor ve arıza yaşanmasının önüne geçiyor. Saha çalışanlarının Android tabanlı tabletler üzerinden yaptığı işlemler ile coğrafi bilgi sistem verileri de güncel tutuluyor.